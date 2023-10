Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Recordwarmte in eerste helft van de herfst, temperatuur steeg naar ‘tropische waarden’

De eerste helft van de meteorologische herfst is volgens Weeronline tot nu toe warm verlopen. Recordwarm zelfs. De gemiddelde temperatuur kwam namelijk 3 graden hoger uit dan normaal. Daarentegen scheen de zon scheen ruim 40 uur meer dan gemiddeld.

Het was verder tot nu toe een droge herfst en op vorst hoefden we ook nog niet te rekenen. Wat het weer in petto heeft tijdens de herfstvakantie zette Metro eerder al uiteen.

Warme dagen in de herfst

Over de eerste helft van de herfst komt de gemiddelde temperatuur uit op 16,8 graden tegen 13,8 graden normaal. Het oude warmterecord voor de eerste herfsthelft stond op 16,5 graden uit 2006. Het hoge gemiddelde komt onder meer door de vele warme dagen met maxima van 20 graden of meer.

Normaal gesproken komen er 11 van dit soort dagen voor, maar in De Bilt kwam het tot 22 dagen. Voor oktober staat de teller al op 7 warme dagen tegen 2 normaal.

Recordwarmte in september

In 1959 werd in De Bilt het recordaantal van 31 warme dagen in de hele herfst genoteerd. Dat is ook het jaar met het gedeelde record van 8 zomerse dagen met temperaturen van minimaal 25 graden gemeten in de eerste helft van het seizoen.

Ook dit jaar zijn er tot nu toe al 8 zomerse dagen geweest. Deze werden overigens allemaal van 4 tot en met 11 september op rij genoteerd.

Tropische waarden

Deze herfst steeg de temperatuur in De Bilt op 2 dagen naar tropische waarden van 30 graden en meer. Dit soort dagen zijn in de herfst in De Bilt niet gebruikelijk, zegt Weeronline. In Eindhoven werd het zelfs zes dagen op rij tropisch warm en regionaal werd er een recordlange hittegolf van maar liefst negen dagen genoteerd.

🍂 De hoogste temperatuur in de eerste herfst-helft De hoogste temperatuur werd in de eerste helft van het seizoen op 10 september gemeten. Toen werd het op meerdere plaatsen 32,2 graden. In De Bilt werd het op die dag 31,1 graden. Twee dagen eerder was de temperatuur op het hoofdstation deze herfst voor het eerst door de grens van 30 graden gegaan.

Zonneschijn en regen

De hoge temperatuur ging in de eerste helft van de herfst vaak ook gepaard met veel zonneschijn. In totaal scheen de zon landelijk ongeveer 263 uur tegen 220 normaal. Het overgrote deel daarvan werd in september genoteerd, namelijk 211 zonuren tegen 159 normaal. Men moest in het zuidoosten van het land het vaakst een zonnebril opzetten. In Maastricht scheen de zon namelijk 302 uur. Voor zonaanbidders was het iets minder goed toeven in het (noord)westen.

Regenachtig is de herfst tot nu toe nog niet echt geweest. Over het hele land viel er ongeveer 96 millimeter waar 120 millimeter normaal is in de eerste helft van het seizoen. September verliep met 67 millimeter dan ook droog. In het zuiden is in oktober vooralsnog amper 20 millimeter gevallen.

