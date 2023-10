Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voel je je vermoeid deze herfst? Daar is een reden voor, en zo kun je het tegengaan

De dagen worden korter en kouder, waardoor je wellicht meer moeite hebt om ‘s ochtends uit bed te komen. En alhoewel je waarschijnlijk hetzelfde aantal uren slaapt, ben je alsnog vermoeid. Hoe zit dat?

Volgens slaapexpert en plaatsvervangend CEO van The Sleep Charity, Lisa Artis, „werkt onze biologie in dit geval tegen ons”.

Slaperig voelen in de herfst

„In de herfst wordt het ‘s avonds eerder donker, waardoor melatonine, het slaaphormoon, eerder wordt aangemaakt en we ons slaperig voelen. In de ochtenden is het langer donker, waardoor ons melatonine-niveau hoog blijft en we ons de hele dag slaperig voelen”, verklaart Artis tegen Metro UK.

„Natuurlijk licht zorgt ervoor dat je je wakkerder voelt en geeft je ‘interne klok’ het signaal dat het tijd is om wakker te worden en te stoppen met de aanmaak van melatonine”, aldus de slaapexpert.

‘Zet je wekker verder weg’

Als je ‘s ochtends moeite hebt om op te staan, raadt Artis aan om je wekker verder weg te zetten. Of gebruik een wekker die licht afgeeft en natuurlijk licht nabootst.

Probeer daarnaast het licht aan te doen kort nadat je wakker bent geworden en een koude douche te nemen. En, raadt Artis aan: „Open je gordijnen, zodat je de voordelen gelijk voelt zodra het lichter wordt.”

Artis geeft een aantal tips om vermoeidheid tegen te gaan deze herfst:

Behoud een goede ‘slaaphygiëne’, daaronder vallen regelmatige slaap- en waaktijden en zorg ervoor dat je op een comfortabel, ondersteunend bed slaapt.

Bekijk je routine voor het slapengaan en kijk of er iets is dat je kunt veranderen om je slaap te verbeteren.

Alcohol is slecht voor de slaap en hoewel je je er misschien moe door voelt en snel in slaap valt, zal je slaap niet zo diep zijn en dus niet zo herstellend voor je lichaam en geest.

Kleine veranderingen in je dieet of routine kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van je slaap. Eet dus vooral gezond en leef met een routine.

Vermoeidheid tegen gaan

Verder kan je dieet dus ook invloed hebben op je vermoeidheid. Voedingsdeskundige Lisa Marley vertelt tegen Metro UK dat „minder daglicht ons circadiane ritme (de interne lichaamsklok) kan verstoren en dat een lagere blootstelling aan zonlicht onze vitamine D-niveaus kan verlagen, wat invloed heeft op onze energie”.

„Om je energieker te voelen, houd dan een dieet dat rijk is aan fruit, groenten, volle granen, proteïnen en gezonde vetten aan”, zegt Marley. „Zorg ervoor dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt en drink voldoende water, want hydratatie kan vermoeidheid tegengaan.”

