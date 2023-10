Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch een meerderheid in Tweede Kamer voor omstreden spreidingswet

De Tweede Kamer steunt vandaag een amendement van de SP om bij de spreiding van asielzoekers ook rekening te houden met de sociaal-economische situatie van een gemeente. De SP zal daarom voor de spreidingswet stemmen.

Daarmee is er in de Tweede Kamer nu toch een meerderheid voor de omstreden wet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten, bevestigen diverse Kamerleden.

Spreidingswet

Maar een voor de BBB belangrijk amendement zal waarschijnlijk geen meerderheid krijgen, waardoor de wet hoogstwaarschijnlijk in de Eerste Kamer zal sneuvelen. Het onderwerp kan ook worden doorgeschoven naar de formatie van een nieuw kabinet.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas had vorige week tijdens het twee dagen durende debat over de politiek gevoelige spreidingswet gezegd dat de partij instemming met de wet zou laten afhangen van steun voor haar amendementen. BBB wil onder meer een jaarlijks maximum van 15.000 asielzoekers, en dat in de wet opnemen. Een Kamermeerderheid is daar op tegen.

🧐 Vanwaar de kritiek op de spreidingswet? Binnen de coalitie zijn allereerst grote meningsverschillen over de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Daarnaast vindt de Raad van State de spreidingswet onnodig complex en daardoor nauwelijks uitvoerbaar. Volgens het adviesorgaan is het bijvoorbeeld nog te onduidelijk wie waarvoor precies verantwoordelijk wordt. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de wet te ingewikkeld is en dat het bovendien niet bij gaat dragen aan een stabiel opvanglandschap met voldoende plaatsen. Meer vragen en antwoorden over de spreidingswet heeft Metro eerder op een rij gezet.

BBB

Daarnaast wilde BBB via een wijzigingsvoorstel ook in de wet vastleggen dat asielzoekers naar inwonertal over gemeenten worden verdeeld. Dat staat op die manier wel in de Memorie van Toelichting, maar niet in de wetstekst zelf. Dit amendement zal naar verwachting wel de steun van de Kamer krijgen.

De steun van de vierkoppige fractie van BBB is niet doorslaggevend in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft de partij zestien zetels. Met de tegenstemmen van in ieder geval VVD, PVV, SGP, Forum voor Democratie en JA21 zijn 37 van de 75 senatoren tegen de wet.

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland noemt het een „hoopvol teken” dat een meerderheid van de Tweede Kamer de wet steunt. „Wel is het essentieel dat het belang van de kwaliteit van de opvang, kleinschaligheid en de termijn voor opvanglocaties onderdeel zijn van een werkbare spreidingswet. We hopen dat na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer haar verantwoordelijkheid neemt en inziet dat de spreidingswet hard nodig is om menswaardige opvangplekken te creëren.”

