Jeugddetentie voor jonge ouders in zaak baby afvalcontainer: ‘Buitengewoon schokkende feiten’

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag vijftien maanden jeugddetentie opgelegd aan de ouders van de baby die in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden en ternauwernood kon worden gered.

De twee, die in afwachting van het vonnis op vrije voeten waren, zijn direct na het uitspreken daarvan weer gevangengezet.

‘Gruwelijke daden’

De straffen zijn ook opgelegd voor het doden en begraven van een baby in 2019. De rechtbank acht in die zaak moord bewezen. De rechtbank ziet de zaak rond de in de container gevonden zuigeling als poging tot moord. De twee verdachten zijn inmiddels 20 jaar oud. Vanwege hun jonge leeftijd werd de zaak achter gesloten deuren behandeld.

„Buitengewoon ernstige en schokkende feiten, gruwelijke daden”, verklaart de rechtbank. De twee moeten meewerken aan een gedragskundige behandeling. Metro onderzocht destijds of het vaker gebeurt dat baby’s worden aangetroffen in afvalcontainers.

Baby achtergelaten in afvalcontainer

Iemand die vuilnis wilde weggooien op de avond van 21 februari 2021 ontdekte de baby. Politie en brandweer wisten het kind te redden. Het naakte meisje zat in een boodschappentas. Ze was onderkoeld, maar niet ernstig gewond, ondanks dat er nog vuilniszakken in de container zijn gedumpt toen zij daar al lag. De verdachten meldden zich uiteindelijk bij de politie, nadat de vondst uitgebreid in het nieuws was geweest.

Het kind is nu 2,5 jaar oud en maakt het naar omstandigheden goed. De politie kwam de beide ouders op het spoor via een kassabon die in de boodschappentas zat. Onderzoek wees uit dat het tweetal ook in 2019 een kind heeft gekregen. In december 2021 vond de politie in een tuin van een woning in Amsterdam-Zuidoost het babylichaampje van een meisje. Het is onduidelijk gebleven hoe de baby om het leven is gebracht. Geen van de ouders heeft daar iets over willen zeggen.

Ongeloofwaardige verklaringen

In beide gevallen is volgens de rechtbank bewezen dat de twee verdachten weliswaar van tevoren hadden besloten dat de baby niet zou overleven. Het tweetal heeft „nauwelijks inzicht gegeven in hun beweegredenen” en „volstrekt ongeloofwaardige” verklaringen afgelegd, concludeert de rechtbank.

Ze hebben tijdens verhoren gezegd dat zij dachten dat het kind dat in de container is achtergelaten dood was. Zo bleek onder meer uit chats volgens de rechtbank dat dit niet waar is. „Uit alles wat jullie naar elkaar appen blijkt dat jullie wisten dat ze nog leefde.”

Het Openbaar Ministerie had tegen beide verdachten 1,5 jaar jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs geëist.

