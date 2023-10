Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Terughoudende Omtzigt in eerste verkiezingsdebat: ‘De stoel is niet mijn doel’

Pieter Omtzigt presenteert morgen het verkiezingsprogramma van zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC). Dat heeft de oprichter en partijleider gezegd tijdens het televisiedebat bij College Tour, waar hij de confrontatie aanging met Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB).

Van deze vier partijen heeft alleen NSC nog geen verkiezingsprogramma bekendgemaakt.

Stoel niet het doel van Omtzigt

Kiezers lijken daar vooralsnog niet wakker van te liggen; de partij van oud-CDA’er Omtzigt maakt volgens recente peilingen kans de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Op de vraag of hij ook premier wil worden als dat gebeurt, wil Omtzigt ook na aandringen nog altijd geen antwoord geven. Hij benadrukte opnieuw dat dit niet zijn ambitie is en dat hij het belangrijker vindt de veranderingen te bewerkstelligen die volgens hem nodig zijn. „De stoel is niet mijn doel.” Maar tegelijkertijd sloot hij niets uit.

Omtzigt onduidelijk over voorkeurscoalitie

Over met wie Omtzigt eventueel zou willen samenwerken, wilde hij ook niets zeggen. „Ik ben met alle drie verwant, maar ik wil liever geen voorkeurscoalitie opgeven.” Een van de studenten in de zaal vroeg vervolgens of de NSC-leider wel kon zeggen of hij liever een kabinet wilde vormen met linkse of rechtse partijen.

„Krijgt een kabinet met NSC een links-progressief of een rechts signatuur?”, vroeg de student. „Ik ga een coalitie aan met de partijen waar ik onze ideeën het beste mee kan verwezenlijken”, antwoordde Omtzigt, die na enig aandringen wel toevoegde dat als het gaat om het onderwerp ‘bestaanszekerheid’, hij het meeste verwantschap heeft met Timmermans. Op het onderwerp migratie echter weer met de VVD.

‘Ik wil met Pieter’

Omtzigt is niet de enige die geen uitsluitsel wilde geven over een voorkeurscoalitite. Ook VVD-leider Yesilgöz gaf geen duidelijk antwoord. „Ik wil vooral geen waterige compromissen sluiten.”

Timmermans had voor Yesilgöz echter wel een duidelijk antwoord: „Na zoveel jaar regeren is het goed om op een ander spoor te komen, en even op het bankje te zitten.” Daarmee doelt de politicus op een plek in de oppositie voor de VVD.



Wie ook kort en bondig was over haar voorkeuren, was BBB-leider Van der Plas. „Als er zoveel geluld wordt, heb ik er al helemaal geen zin meer in. Ik wil met Pieter”, maakt de BBB-leidster duidelijk.



‘Grote onzin’

Tijdens het televisiedebat ging het voor de rest over de oorlog tussen Israël en Hamas, kernenergie, het tekort aan studentenwoningen en de stijgende rente voor studenten uit het leenstelsel. Vooral over kernenergie ontstond er een discussie tussen Timmermans en Van der Plas.

Timmermans is namelijk van mening dat Nederland geen nieuwe kerncentrales moet krijgen. „Niet haalbaar en betaalbaar”, was de politicus van mening. Van der Plas vond dat echter „grote onzin”. Yeşilgöz sloot zich hierbij aan, evenals Omtzigt. Soms is er namelijk geen zon en wind en dan is het goed om terug te kunnen vallen op kernenergie, besloot de NSC-leider.

