Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minimumloon stijgt minder snel dan voorgesteld, besluit Kamermeerderheid

Het minimumloon gaat volgend jaar met een extra 1,2 procent omhoog, in plaats van de door een Kamermeerderheid voorgestelde 1,7 procent. De ambities moesten bijgesteld worden.

De partijen die de verhoging eerder deze maand voorstelden, hebben hun ambities op het gebied van koopkracht moeten bijstellen omdat de belastingmaatregelen waarmee zij deze extraatjes wilden betalen, niet genoeg opleveren.

Minder sterke stijging minimumloon

Behalve de minder sterke stijging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, kiezen de partijen ervoor een verruiming van het kindgebonden budget uit de plannen te halen. Wel gaat er ruim een half miljard euro naar een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag. Het nieuwe plan is ingediend door PvdA-GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Vooral het plan om de inkoop van eigen aandelen te belasten is minder lucratief dan de partijen, onder aanvoering van GroenLinks en PvdA, hadden gehoopt. Zij hadden deze maatregel voor 1,2 miljard euro in de boeken staan, maar de werkelijk opbrengst is onzeker en ligt waarschijnlijk rond de 800 miljoen euro.

Koopkrachtambities

De partijen wilden daarnaast 350 miljoen euro extra ophalen via de bankenbelasting. Maar na een negatief advies daarop van het demissionair kabinet, zien ze in dat die verhoging te gortig is. „Dat bedrag hebben wij op 150 miljoen gezet”, aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Het plan om rijken te laten meebetalen via hogere belastingen op het rendement op vermogen en op inkomsten uit aandelenbelangen, laten de partijen intact. Dit levert bij elkaar een kleine 450 miljoen euro op.

‘Euro’s gaan naar echte mensen’

VVD’er Eelco Heinen noemt de plannen nog altijd „desastreus voor Nederland”, zeker nu door de beperkte verhoging van het minimumloon het effect op de armoede ook nog eens „nihil” zal zijn. Dat spreekt Van Weyenberg evenwel met klem tegen. „Dit zijn echte euro’s die naar de portemonnees van echte mensen gaan.”

Reacties