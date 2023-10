Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Directeur Oxfam boos over stemonthouding Nederland bij staakt-het-vuren Israël/Hamas: ‘Zwak’

Dat Nederland afgelopen vrijdag niet meestemde over de VN-resolutie over een humanitair staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, zit Michiel Servaes, de directeur van Oxfam Novib, behoorlijk dwars. Gisteravond sprak hij aan tafel bij Khalid & Sophie zijn verontwaardiging uit. „De geschiedenis zal over ons oordelen.”

Tijdens de stemming over de VN-resolutie voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas van afgelopen vrijdag bleek plotseling dat Nederland zich van een stem onthield. „Nederland heeft zich onthouden van stemming omdat de resolutie te veel oproept tot een staakt-het-vuren en dat betekent dat Israël zich niet kan verdedigen”, zei demissionair premier Mark Rutte.

Het leverde een stroom aan kritiek op van onder andere de SP en D66. Sjoerd Sjoerdsma van D66 noemde het ‘beschamend’ dat Nederland zich onthield van stemming en stelde schriftelijke vragen.

‘Met stomheid geslagen’

En ook Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes was naar eigen zeggen ‘met stomheid geslagen’. „We zitten op 8000 doden, waarvan twee derde vrouwen en kinderen. Zoals de secretaris generaal van de VN het formuleerde: ‘De geschiedenis zal over ons oordelen’. Als er een moment komt waarop gevraagd wordt: ‘Waar sta je? Ben je voor of tegen het beschermen van burgers?’ Dan is je van een stem onthouden voor mij de zwakste optie die er is”, zei Servaes gisteravond tijdens de uitzending van Khalid & Sophie. Je kunt het echt niet maken om dan te zeggen: ‘Wij doen even niet mee’.”



Dit weekend onthield Nederland zich in de VN van stemming voor een humanitair staakt-het-vuren in Gaza. Dit tot grote verontwaardiging van Michiel Servaes van Oxfam Novib: “Onthouden is voor mij de zwakste optie die er is.” #KhalidenSophie pic.twitter.com/F2rSXatZVT — Khalid & Sophie (@khalidensophie) October 30, 2023

Extra geld voor Oxfam Novib

De Oxfam Novib-directeur ziet de signalen van de overheid als verwarrend. „We kregen afgelopen vrijdag nog bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat we extra geld krijgen voor hulp. Met de ene hand krijgen we geld van de Nederlandse regering om mensen daar te helpen. Maar aan de andere kant krijgen we van onze eigen regering niet de rugdekking om onze hulp veilig naar binnen te brengen. Je komt bijna in gewetensnood. Moet je dat geld wel aannemen als je eigen regering je niet eens wil steunen?”

