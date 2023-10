Mogelijk record voor 104-jarige vrouw als oudste skydiver ooit: ‘Leeftijd is maar een getal’

De Amerikaanse Dorothy Hoffner is wel heel letterlijk de geschiedenisboeken ingesprongen. Als 104-jarige vestigt ze misschien wel het record voor de oudste skydiver ooit.

„Leeftijd is maar een getal”, zei de vrouw tegen een juichende menigte vlak nadat ze de grond had geraakt op het Skydive Chicago Airport.

Dorothy Hoffner, die pas op haar 100ste voor het eerst skydivede, liet haar rollator achter op de grond toen ze voor het record ging, meldde de Chicago Tribune.

Het Guinness World Record voor oudste parachutist werd in mei 2022 gevestigd door de 103-jarige Linnéa Ingegärd Larsson uit Zweden. Maar Skydive Chicago werkt eraan om Guinness World Records de sprong van Hoffner als record te laten registreren.

