Een baby in een container: gebeurt dat vaker?

De politie heeft gisteravond een levende baby uit een afvalcontainer in Amsterdam Zuid-Oost gehaald. Het meisje heeft het overleefd en ligt momenteel in het ziekenhuis. Gebeurt het vaker dat kinderen op een dergelijke manier te vondeling worden gelegd?

Een kindje in een vuilcontainer: verschrikkelijk. Gelukkig heeft het pasgeboren meisje het overleefd, maar het is lang niet de eerste keer dat een kindje te vondeling wordt gelegd. In Amsterdam is er zelfs al een keer eerder een levende baby in een container gevonden. In 2014 werd in Amsterdam-West een baby van een paar dagen oud in een ondergrondse afvalcontainer gevonden. Het meisje werd ondergebracht bij een pleeggezin, maar haar ouders zijn tot op heden niet gevonden.



In een container aan de Meernhof in Amsterdam zuidoost heeft de politie rond elf uur vanavond een baby aangetroffen. De brandweer heeft ondersteund bij het bevrijden van de baby. De baby is direct en in leven overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is afgezet voor onderzoek — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 21, 2021

Volgens de Kinderbescherming wordt er zo ongeveer één keer per jaar een kindje te vondeling gelegd, blijkt uit cijfers van de afgelopen tien jaar. Het achterhalen van de ouders lukt lang niet altijd. In het geval van dit meisje doet jeugdbescherming momenteel haar best te achterhalen wie de moeder is, zodat ze de hulp kan krijgen die ze nodig heeft.

‘Als de baby niet had gehuild…’

Ondertussen heeft de Raad voor de Kinderbescherming met een gezagsmaatregel voor drie maanden voorlopige voogdij geregeld. De jeugdbescherming regelt een verblijfplaats voor het kindje. Stichting Beschermde Wieg grijpt de droevige gebeurtenis aan om aandacht te vragen voor babysterfte en te vondeling legging: „Een kinderleven hoort niet in een vuilcontainer te eindigen. Als deze baby niet huilde, was het op een vreselijke wijze gestorven en had niemand daarvan af geweten. Daar mogen wij ons hoofd niet voor afwenden en we moeten dan ook de handen met meer ziekenhuizen ineenslaan om dit waar mogelijk te voorkomen. Dan pas hebben we er met elkaar alles aan gedaan.”

In een Jumbotas

Het meisje werd gevonden door een voorbijganger die geluiden hoorde uit de container aan de Meernhof. Het kindje was vermoedelijk aan het huilen. Nadat de hulpdiensten verschillende vuilniszakken uit de container hadden gehaald, hoorden agenten inderdaad een baby huilen.

De brandweer, traumahelikopter en ambulance werden opgeroepen om de politie te assisteren. Met hulp van de brandweer werd het meisje, dat in een grote gele Jumbo-boodschappentas lag, uit de container bevrijd. Toen is het kindje direct naar het ziekenhuis gebracht. Ze is stabiel.

Er is een „uitgebreid onderzoek gestart”, schrijft de politie op Twitter. „De recherche roept mensen op die informatie hebben hierover dit te delen met de politie.”