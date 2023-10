Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de goedkoopste energieleverancier na forse daling gasprijs

De gasprijs heeft een duikvlucht genomen en is eindelijk weer minder dan 40 euro per MWh. Neemt niet weg dat je energierekening nog steeds een vervelende kostenpost is, dus we kijken zo vlak voor de winter even wat de tussenstand is onder de energieleveranciers. Wie is de goedkoopste?

Oké, de gasprijs gaat omlaag, maar het prijsplafond verdwijnt in 2024. Veel mensen kozen al voor een vast energiecontract, maar waar ben je ‘t goedkoopst uit voor gas?

Goedkoopste energieleverancier sinds oktober 2023

Mocht je toe zijn aan een nieuwe energieleverancier voor het komende jaar, dan is Vattenfall op dit moment de goedkoopste. Hier betaal je een gasprijs van 1,193 euro per kubieke meter. Een goede keuze als je nu nog een variabel contract hebt, omdat de gasprijzen ook zo maar weer kunnen stijgen. Ja, het zijn net aandelen.

Vattenfall (1 jaar): €1,193 /m3

Powerpeers (1 jaar): €1,261 /m3

United Consumers (1 jaar): €1,262 /m3

Innova Energie (1 jaar): €1,285 /m3

Greenchoice (1 jaar): €1,293 /m3

Andere rendabele opties wat betreft de gasprijs zijn Powerpeers, United Consumers, Innova Energie en Greenchoice. De bovenstaande tarieven gelden alleen voor nieuwe klanten. Bereken hier hoeveel je kunt besparen.

Hoe kan de gasprijs zo zijn gedaald?

De daling van de gasprijs, waar energieleveranciers direct op inspelen met de goedkoopst mogelijke contracten, hebben volgens Bloomberg onder meer te maken met het zachte herfstweer. De milde temperaturen zorgen ervoor dat in Europa minder energie gebruikt hoeft te worden en reserves verder worden aangevuld. De gasreserves in Europa zouden nu voor 95 procent gevuld zijn en de verwachting is dat ze in oktober 2023 aangevuld blijven worden. Neemt niet weg dat de energiecrisis nog niet volledig over is. De markt blijft broos.

Reuters schrijft dat de daling van de gasprijs ook te maken kan hebben met het schrappen van energiehervormingsmaatregelen in Europa. Maar met de winter in het vooruitzicht wordt het alles behalve achterover leunen. Het exportverbod uit Rusland wordt waarschijnlijk verlengd, dus de situatie blijft complex en onzeker. Even een blik werken op de goedkoopste energieleverancier in Nederland is geen verspilde energie.

Reacties