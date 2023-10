Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze buurten voelen mensen zich het meest thuis

We voelen ons (iets) minder thuis in onze buurt dan een jaar geleden. Het rapportcijfer dat we onze leefomgeving geven, is in twee derde van de gemeenten gedaald, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit onder 18.000 gebruikers van de buurtapp Nextdoor.

Het is voor het eerst in drie jaar dat het landelijk gemiddelde daalt, al doen we het nog steeds niet heel slecht. We geven onze buurt gemiddeld een 7,5. Dat is slechts 0,1 punt minder dan vorig jaar.

Meer buurten scoren onvoldoende

Wel zijn er nu meer buurten die een onvoldoende kregen van de bewoners. Dit jaar waren dat er vijf, terwijl vorig jaar maar één buurt een onvoldoende kreeg. Alleen Rotterdam-Beverwaard kwam toen slecht uit de bus en scoorde lager dan een 6.

Dit jaar scoren Laakkwartier/Spoorwijk en Bouwlust/Vrederust in Den Haag, Osdorp-Oost in Amsterdam, Rotterdam-Charlois en Bergen op Zoom-Oost slecht.

Opvallend is wel dat evenementen voor buren zoals Burendag ieder jaar populairder worden, al zorgt het organiseren van een borrel of feestje in de slechts scorende wijken niet meteen voor meer cohesie in de buurt.

„Een buurtbarbecue is een goed idee, maar boven een bepaalde grens maakt een extra straatfeestje echt niet meer uit”, zegt socioloog Jasper Muis, die het onderzoek voor het derde jaar op rij uitvoerde, tegen het AD. „Het gaat niet om hoe vaak je elkaar ziet, maar om de kwaliteit van die ontmoetingen”, legt hij uit.

Inkomen maakt verschil

Hoewel er dit jaar meer buurten zijn die onvoldoende scoren en het gemiddelde rapportcijfer lager is dan vorig jaar, zijn er ook plaatsen in Nederland waar de wijken wel goed scoren. De gemeente met het hoogste gemiddelde is het Noord-Brabantse Goirle. Daar krijgen de wijken gemiddeld een 8,5. In de Bilt en Bloemendaal ligt het gemiddelde op een 8+.

Volgens Muis kan dat worden verklaard door inkomen. „Mensen die meer verdienen, die hoger opgeleid zijn, staan optimistischer in het leven.”

