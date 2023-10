Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veroordeelde IS’er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk Nederland

Ze werd veroordeeld voor haar lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat, maar toch lukte het een 39-jarige vrouw om een jaar lang vrijwilligerswerk te doen voor Vluchtelingenwerk Nederland. De vrouw werkte als juridisch medewerker bij de organisatie en had toegang tot persoonlijke dossiers en andere gegevens van vluchtelingen.

De 39-jarige vrouw werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Rotterdam zou ze in 2015 hoogzwanger naar Bagdad zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij IS.

Door IS gecontroleerde gebieden al toerist bezocht

Zelf verklaarde de vrouw dat ze daar op familiebezoek was en de door IS gecontroleerde gebieden als toerist bezocht. De rechter vond dat echter niet geloofwaardig. „Ik vond dat ik wel degelijk afstand nam van de daden van IS”, zegt ze nu tegen NOS. „Ik vond dat de mensen daar moesten kiezen tussen twee kwaden. Ik stond daar genuanceerd in.”

Dat de vrouw na haar veroordeling toch voor Vluchtelingenwerk aan de slag kon, is opvallend. Daarvoor heb je namelijk een geldige verklaring omtrent gedrag (vog) nodig en zo’n verklaring is na veroordeling niet altijd even makkelijk te krijgen. De vrouw zegt dat Reclassering haar waarschuwde, maar dat ze toch een vog kreeg. „Ze zeiden: ‘Kijk maar of je een vog kunt fiksen’. Ze zeiden niet dat ik niet bij Vluchtelingenwerk mocht werken.”

Vluchtelingenwerk stopt samenwerking

Inmiddels is Vluchtelingenwerk op de hoogte van haar verleden en is de samenwerking met de vrouw opgezegd. „We willen niet dat potentiële daders en slachtoffers tegenover elkaar komen te zitten, maar als een rechtmatige vog is afgegeven gaan wij ervan uit dat deze persoon vrijwilligerswerk bij ons kan uitvoeren”, aldus een woordvoerder.

Hoe het kan dat de vrouw na haar veroordeling een vog heeft gekregen, wil een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen. „We kunnen niet ingaan op deze individuele casus. Elke aangevraagde vog is maatwerk en daarbij wordt naar een heel pakket gekeken.”

