Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjan Lubach haalt uit naar KNVB met WatLaf-aanvoerdersband: ‘Stelletje lafbakken’

Als tegenreactie op de KNVB, die woensdag op Coming Out Day besloot dat de OneLove-band niet meer hoeft te worden gedragen, heeft Arjen Lubach een speciale WatLaf-aanvoerdersband gemaakt. „Wat laf dat jullie lhbti’ers niet durven te steunen.”

De band kost 12,99 euro en alle opbrengsten gaan naar het goede doel.

Verantwoordelijkheid ligt bij de club zelf

Op Coming Out Day, een dag waarop wordt stilgestaan bij het moment dat een lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse persoon (lhbti+) uit de kast komt, liet de KNVB weten dat ze de eredivisieclubs niet meer actief gaan vragen om mee te doen aan de OneLove-campagne. De campagne, die bestond uit een witte band met daarop een regenbooghart en de tekst ‘One Love’, ontstond drie jaar geleden in 2020 en was bedoeld om aandacht te vragen voor lhbti-fans en spelers.

Het initiatief heeft sinds 2020 al meermaals voor ophef gezorgd. Zo wilden de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior de band op Coming Out Day niet dragen. De KNVB besloot daarom dit jaar dat het niet langer hun verantwoordelijkheid is om de spelers te vragen of ze de band willen dragen. „De verantwoordelijkheid om de armband te dragen ligt nu bij de clubs zelf”, zei Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB.

Lubach haalt uit naar KNVB

Lubach vindt dit echter onzin. „De acceptatie van lhbti’ers in het voetbal gaat achteruit, maar de KNVB stopt gewoon met de OneLove-band. Stelletje lafbekken”, zei de presentator gisteravond De Avondshow met Arjen Lubach. „Daarom hebben wij een nieuwe aanvoerdersband bedacht, als alternatief voor de OneLove-band. De WAT LAF-band.”

De band is, net zoals de OneLove-band, gehuld in regenboogkleuren. Op de band staat in grote, zwarte letters ‘wat laf’ gespeld. Ook staat op de band het logo van de KNVB. „Hiermee zeg je dus: wat laf dat jullie lhbti’ers niet durven te steunen. Wat laf dat jullie in tijden van toenemende homohaat je handen er van af trekken. Wat laf”, zegt de presentator, waarna hij zelf ook de band om doet. „Fuck it.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor iedereen thuis die ook het WAT-LAF statement wil uitdragen, ga naar https://t.co/DwTtf9xv1s en doe mee met onze actie, daarmee steun je de John Blankenstein Foundation en ontvang je een WATLAF aanvoerdersband. pic.twitter.com/8LD1q0SX4J — De Avondshow met Arjen Lubach (@deavondshowvpro) October 12, 2023

De aanvoerdersband is verkrijgbaar op de website watlafknvb.nl. Alle opbrengsten gaan naar de John Blankensteinfoundation, een foundation die is opgericht om een veilig sportklimaat en acceptatie van lhbti’ers in de sport te creëren. Nog geen 24 uur na de start van de actie zijn er al meer dan duizend banden verkocht.

De Avondshow met Arjen Lubach is iedere maandag tot en met donderdag om 22.10 uur te zien bij de VPRO op NPO 1. Je bekijkt de aflevering van gisteravond terug via NPO Start.

Reacties