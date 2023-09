Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trekken tegenpolen elkaar aan? Onderzoek geeft inzicht in partnerkeuze

Rondom relaties wordt vaak gezegd dat ‘tegenpolen elkaar aantrekken’, maar volgens een nieuw onderzoek is dat niet per se zo.

De onderzoekers ontdekten namelijk dat we vaker wel dan niet eindigen met iemand die op ons lijkt.

Vergelijkbare eigenschappen

Onderzoekers aan de Universiteit van Colorado Boulder analyseerden diverse onderzoeken die miljoenen koppels over meer dan een eeuw omvatte en hielden rekening met meer dan 130 eigenschappen.

Volgens het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Human Behavior, waren 82 procent en 89 procent van de onderzochte eigenschappen vergelijkbaar tussen partners, variërend van politieke voorkeur tot fysieke eigenschappen zoals of ze een bril dragen.

‘Kiezen van partner niet per se willekeurig’

Andere gebieden waar koppels op elkaar lijken? Religieuze opvattingen, opleidingsniveau, hoe waarschijnlijk het is dat iemand alcohol drinkt of rookt en sommige maten van het IQ vertoonden allemaal hoge samenhang, stelt het onderzoek.

„Ik denk dat de belangrijkste conclusie is dat het proces van het kiezen van een partner niet per se willekeurig is en dat bepaalde eigenschappen een grotere rol kunnen spelen in de partnerkeuze dan andere,” vertelde Jared Balbona, een postdoctoraal datawetenschapper en co-auteur van het onderzoek, aan HuffPost.

Tegenpolen in relaties

De resultaten kunnen niet precies vertellen waarom partners op een bepaalde eigenschap op elkaar lijken, aldus Balbona. „Het is bijvoorbeeld mogelijk dat mensen met vergelijkbare politieke waarden elkaar actief opzoeken, maar het is ook mogelijk dat de overeenkomsten tussen partners op het gebied van politieke waarden op zijn minst gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat ze in hetzelfde geografische gebied wonen”, zei hij.

Er waren overigens een handvol categorieën waar koppels niet precies hetzelfde waren. Extraversie was bijvoorbeeld een categorie met weinig correlatie. Dat wil zeggen dat een extravert net zo waarschijnlijk met een andere extravert eindigt als met een introvert.

Partnercorrelaties

Een paar andere aspecten van persoonlijkheid waren niet gecorreleerd, wat Balbona verbaasde. „Er was bijvoorbeeld weinig bewijs van partnercorrelaties voor prikkelbaarheid, nervositeit of ‘hoog gespannen’ zijn – kenmerken die mogelijk een belangrijke rol spelen bij de beslissing of je een relatie met iemand wil aangaan.”

