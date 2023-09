Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw weerrecord: hittegolf van zeven dagen in september

Nog nooit eerder telde Nederland een regionale hittegolf in september die zeven dagen duurde. Volgens het weerbureau Weeronline werd het weerrecord ‘s ochtends al verbroken, toen om 10.00 uur in Hoek van Holland een temperatuur van 25 graden werd gemeten.

Het oude record dateert uit 1947, 1999 en 2016 en telt zes dagen.

Regionale hittegolf

Om te kunnen spreken van een regionale hittegolf moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo moet het tenminste vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn én op drie dagen daarvan moet de 30 graden worden gehaald. Vanaf vrijdag was in zowel Hoek van Holland als op de stations in Gilze-Rijen en Eindhoven sprake van zo’n hittegolf.

Verwacht wordt dat deze regionale hittegolf nog een aantal dagen aanhoudt, aldus Weeronline. Tot een officiële hittegolf komt het zeer waarschijnlijk niet. Op het hoofdstation in De Bilt kan het maandag wel tropisch warm worden, voor dinsdag is die kans iets kleiner. De laatste hittegolf in De Bilt was van 9 tot en met 16 augustus 2022.



Record na record

Naast de langste hittegolf ooit in september, is het vandaag ook de warmste septemberdag in meer dan 100 jaar. Op dit moment is het in Eindhoven en Hoek van Holland 30,5 graden en daarmee is het oude record, dat stond op 30,3 graden in Maastricht in 1919, gesneuveld.

Nog een record wat vermoedelijk verbroken gaat worden is het aantal zomerse dagen op rij in De Bilt. Sinds maandag is zeven dagen achtereen 25 graden of meer gemeten, een evenaring van het record uit 2005. Met een verwachte maximumtemperatuur van 28 graden kan daar dus nog een dag bij komen.

Dag hittegolf, hallo stormachtig weer

Heel lang duurt de zomer alleen niet meer. De astronomische herfst gaat op 21 september in, over anderhalve week, en dat is ook terug te zien in het weerbeeld. Vanaf aankomende week is het afgelopen met het stralend zomerse weer. Dan gaat het afkoelen, wordt het op sommige momenten regenachtig en is er zelfs kans op felle onweersbuien.

