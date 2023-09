Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer vroege vogels voor Prinsjesdag, maar hoe gaat het met de klimaatactivisten vandaag?

Het is Prinsjesdag in Den Haag en dus tijd voor de Miljoenennota van het demissionaire kabinet en de Troonrede van koning Willem-Alexander. Maar het is ook dag 11 als het gaat om de klimaatactivisten die dagelijks de A12 bezitten, de toegangsweg tot diezelfde Hofstad.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag maakt zich grote zorgen over de aangekondigde blokkade van de A12 door Extinction Rebellion op Prinsjesdag. Die ontwricht het systeem van politie en justitie, zegt hij. De klimaatactivisten moeten zich aan de regels houden, aldus de burgemeester.

Grote zorgen op Prinsjesdag

„Het baart me grote zorgen”, zegt Van Zanen. „Dit is echt vreselijk, kost heel veel capaciteit. En over de ruggen van de politieagenten die de mensen steeds van die weg af moeten dragen. Deze mensen zijn niet boven de wet verheven, ze moeten zich gewoon aan de regels houden.”

Ondanks zijn zorgen is Den Haag goed voorbereid op „deze dag van de democratie”, zegt Van Zanen. „Daar wordt vandaag door de politie een megaprestatie neergezet.” Hij verwacht dat het een „mooie, vrolijke en rustige Prinsjesdag” wordt.

Verder geen demonstraties

Bij de gemeente zijn er deze Prinsjesdag geen demonstraties gemeld. Vorig jaar waren dat er vijf. Zo was er een demonstratie voor Oekraïne bij de ambassade van Rusland. Ook hielden antimonarchisten een demonstratie bij de Tweede Kamer.

🟧 Laatste keer Mark Rutte Zijn vierde kabinet is dan gevallen, demissionair premier Mark Rutte presenteert op zijn in principe laatste Prinsjesdag als minister-president niet een begroting die slechts „een routineklus” is. Zijn kabinet heeft gedaan wat nodig is, zei Rutte eerder deze maand in zijn persconferentie. Toch zal het een bescheiden begroting zijn, met vooral ingrepen om ervoor te zorgen dat „de mensen met de lagere inkomens niet onder nul zakken”. Het is de vierde keer dat Rutte als demissionair premier een Prinsjesdag meemaakt.

Vroege vogels op Prinsjesdag

Bij Paleis Noordeinde in Den Haag stonden vanmorgen vroeg al de eerste mensen klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te kunnen vangen van de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander. De fans dragen oranje kleding, sommigen zijn flamboyant gekleed met grote hoeden of een trui met buttons met foto’s van prinsen en prinsessen.



Het is de vierde Prinsjesdag voor Ilonka en haar dochter Amira Peters uit het Overijsselse Hardenberg. Ze staan al sinds 6.30 uur bij Paleis Noordeinde. „Het is inmiddels traditie geworden”, zegt Amira tegen persbureau ANP. „En we willen Alexia zien, want ze gaat voor het eerst mee met de koets.”

Twee prinsessen mee

De koning, koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia en andere familieleden rijden straks van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar Willem-Alexander de troonrede zal uitspreken (hier vind je die van 2022). Daarna gaan ze langs dezelfde weg weer terug. Het koninklijk gezelschap verschijnt dan even later op het balkon van Noordeinde om het publiek toe te zwaaien.

De rijtoer en de balkonscène trekken iedere Prinsjesdag duizenden belangstellenden.

