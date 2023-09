Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-tafel mag grap over Aziatisch typetje niet maken: ‘Ze durfden het niet aan’

De redactie van televisieprogramma Vandaag Inside heeft een stokje gestoken voor een grap die de heren aan tafel wilden maken. Eigenlijk moest een man met een Koreaans uiterlijk in het publiek de hoofdrol in die grap spelen. „Is dat wel verstandig?”, werd op de redactie gevraagd, onthulde Wilfred Genee gisteren in de uitzending, waarna de grap werd aangepast.

Wie het nieuws de afgelopen dagen heeft gevolgd, weet dat de ‘grote leider’ Kim Jong-un van Noord-Korea op bezoek is bij de Russische president Vladimir Poetin. Op foto’s en in video’s valt op dat de Noord-Koreaan steevast op de voet wordt gevolgd door een ‘blocnote-mannetje’. Oftewel, een persoon die op een klein afstandje telkens aantekeningen maakt van wat hun leider zegt.

De nogal aparte beelden van het mannetje met de pen en het kladblok in de hand, vielen de heren van Vandaag Inside ook op. Om daar op een geinige manier op in te haken, was het idee om een Koreaanse acteur in de studio te zetten om telkens aantekeningen te maken van de ‘grote leider’ van de talkshow, Johan Derksen. Maar daar was de redactie niet zo blij mee.

🖊️ Wie is het 'blocnote-mannetje' dat Kim Jong-un omringt?' Volgens experts is het mannetje dat notities maakt als de leider van Noord-Korea een bezoek aan het buitenland brengt onderdeel van de progaganda-machine. Het gaat dan om een soldaat, partijlid of ambtenaar, die worden ingezet om de ‘grote leider’ af te beelden als iemand met veel kennis en wijsheid.

‘Hier had gewoon een Koreaan moeten zitten’

Bang voor een nieuwe rel (en die zijn er de afgelopen jaren veel geweest) die het Aziatische typetje teweeg zou kunnen brengen, greep de redactie in en werd de grap aangepast. Wilfred Genee onthult dat er uiteindelijk is gekozen voor een witte acteur. Wanneer de acteur in beeld komt, vertelt de presentator van de talkshow wat er is gebeurd achter de schermen.

„Weet je dat we eigenlijk eerst een Koreaanse meneer hiervoor hadden gevraagd? Toen werd er op de redactie gevraagd of het wel verstandig was om dat met een Koreaanse meneer te doen?’” Johan Derksen, die wel kon lachen om de grap, kon daar met zijn hoofd niet bij.

„Ongelooflijk”, riep hij uit, toen hij lucht kreeg van de discussie die voorafging aan de grap. „Daar moet je nooit je oren naar laten hangen. Hier had gewoon een Koreaan moeten zitten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag Inside-redactie bang voor ‘allemaal gezeik’ na grap

Wilfred Genee was het eens met Johan Derksen. „Er is op de redactie gezegd: ‘Zo krijgen we weer allemaal gezeik’.” Volgens Wilfred Genee ‘durfden ze het niet aan’. Maar over de vervangende acteur had hij niks te klagen. „Deze meneer doet het ook heel goed. Maar je denkt wel bij jezelf: ‘Waar gaat het over?'”

Johan Derksen ziet het incident als een bewijs dat er steeds meer niet mag. „Zo ver is het al, hè”, is zijn mening. Wilfred Genee vond het ‘niet te geloven, allemaal.’

Kijk de aflevering hier terug.

