Mary Borsato laat van zich horen over haar zoon en wordt fel

Rondom de familie Borsato was er een lange tijd radiostilte, maar moeder Mary Borsato laat nu iets van zich horen. Ze reageerde op de situatie rondom haar zoon Marco en werd best fel toen ze het voor hem opnam.

Marco Borsato werd in 2021 beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarna verdwijnen hij, en zijn familie, uit de schijnwerpers. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog steeds en het advocatenkoppel Knoops, dat Marco bijstaat, legde in Collegetour al uit dat het om een heel gecompliceerde zaak gaat.

Mary Borsato neemt het op voor haar zoon

Zijn zoon Luca was de eerste van de familie die naar buiten trad en het opnam voor zijn vader. Maar nu laat ook moeder Mary van zich horen, tegenover Shownieuws.

„Ik wil er liever niet te veel over uitweiden, maar het gaat goed met hem”, vertelt Mary. Over haar zoon Marco werd de afgelopen tijd veel geschreven en gezegd. „Als moeder is dat heel zwaar, dat meen ik echt. Wat ik het allerzwaarste vind, is dat men vergeten is hoe hij als mens is en was. Wat hij allemaal gedaan heeft in het verleden, voor iedereen. Dat dat in één keer weggevaagd is. Dat vind ik heel erg.”

‘Ik word fel’

Ze vervolgt haar pleidooi: „Als mens was hij heel groot, niet alleen als artiest. Als mens was hij heel groot en bijzonder en dat is in één keer om zeep geholpen. Want ik, en iedereen met mij die hem kent, weet wat voor fantastisch mens het is. ”

„Ik word helemaal fel als je het erover hebt. Dat meen ik uit de grond van mijn hart.” De Shownieuws-verslaggever noemt het karaktermoord. „Dat is het, dat is de juiste benaming. Ik vind dat een beetje moeilijk om dat woord te gebruiken als moeder. Maar zo kun je het wel omschrijven.”

Wel of geen vervolging van Marco Borsato?

De familie Borsato praat volgens Mary niet vaak over het onderwerp. „Als we bij elkaar zijn, willen we positiviteit en gezelligheid. En met grappen en grollen kom je het verst. Want als je in deze situatie erop door blijft gaan, het blijft hetzelfde verhaal na twee jaar lang.” Mary gelooft in een positieve afloop, sluit ze af.

Advocatenduo Knoops liet weten dat nog moet blijken of Marco wel of niet vervolgd wordt. Wordt het toch vervolgen dan zal de rechtszaak ergens in 2024 zijn. En als daar nog een hoger beroep achteraan komt, dan spreken we over 2025. „Dan ben je nu pas op de helft van deze hele affaire”, concludeerde Evert Santegoeds aan de Shownieuws-tafel.

