Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roep om gratis ov wordt luider: ‘Geld mag geen reden zijn om niet met de trein te kunnen’

De roep om gratis ov begint steeds luider te worden, zeker nadat uit onderzoek blijkt dat de overheid miljarden kwijtraakt door fossiele subsidies.

Eerder dit jaar kwamen GroenLinks en PvdA met een plan om arme mensen gratis te laten reizen.

Nederlandse overheid en fossiele subsidies

Veel mensen leggen een link tussen gratis ov en het astronomische bedrag dat de Nederlandse overheid elk jaar misloopt door fossiele subsidies. Gisteren werd bekend dat de overheid 37,5 miljard euro aan belastinginkomsten mist door indirecte subsidieregelingen die het gebruik van fossiele brandstoffen bevoordelen. Onderzoeker Boris Schellekens (SOMO) noemt de inschatting nog conservatief, omdat zijn collega’s en hij alle kosten van milieuschade buiten beschouwing lieten.

De organisaties achter het onderzoek pleiten ervoor om de fossiele voordelen snel af te bouwen. Een deel van het geld zal niet in de belastingpot terechtkomen, omdat bedrijven „hun fossiele verbruik zullen gaan vervangen of verminderen”. Dat is precies de bedoeling, vinden de onderzoekers, want hierdoor daalt de CO2-uitstoot.

Het belastinggeld dat het wel oplevert, kan volgens hen worden besteed aan het tegengaan van energiearmoede door het isoleren van woningen. Op X vinden veel mensen dat dit geld zou moeten worden besteed aan gratis ov:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als we het OV gratis maken houden we nog 33,5 miljard over! Roept u maar!?#FossieleSubsidies — Stefan 🧷🔻 (@Stefan1975) September 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een tweeluik. Subsidie aan fossiele sector: € 37.500.000.000 Kosten gratis OV: € 4.000.000.000 Gratis OV kan dus wel. Als we maar durven te kiezen. 🍀 pic.twitter.com/8MVBmPPO3a — Benny From The Block. 🍀🌹 (@BlockBenny) September 4, 2023

Burgerinitiatief gratis ov

Meerdere partijen startten vorige maand een burgerinitiatief voor gratis ov. „Openbaar vervoer zou in publieke handen moeten zijn, omdat je zoiets belangrijks niet als bedrijf kunt runnen”, schrijven zij. „Openbaar vervoer zou gratis moeten zijn, omdat geld nooit een reden zou moeten zijn om niet met de trein te kunnen.”

Volgens de initiatiefnemers worden de treinen drukker, kaartjes duurder en verdwijnen in het streekvervoer steeds meer lijnen. „Na jaren van neoliberaal beleid kan je je afvragen of je het openbaar vervoer nog wel openbaar kunt noemen. De afbraak van het openbaar vervoer moet stoppen.”

Met minstens 40.000 handtekeningen komt dit burgerinitiatief rechtstreeks op de agenda van de Tweede Kamer. Dat is nu gelukt: op het moment van schrijven heeft het burgerinitiatief 40.079 handtekeningen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als men Nederland mobiel wil houden, moet men het OV gratis maken. — Roger (@RogerE09) September 5, 2023

Reacties