Kijkers onder de indruk van ongekend heftige aflevering De Erfgenaam: ‘Krijg je een brok in je keel van’

Niet een groot geldbedrag, maar een kinderserviesje. Daar draaide het gisteren om in de nieuwe aflevering van De Erfgenaam, waarin Ruben Nicolai in het verleden duikt op zoek naar de rechtmatige eigenaren van nalatenschappen. „Hier krijg je een brok van in je keel.”

In zijn zoektocht naar de erfgenamen van een bijzonder kinderservies reist Nicolai door Nederland. Ooit was het serviesje in het bezit van twee Joodse meisjes, Rebecca en Froukje van Leeuwen, maar toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd gaven ze het aan de grootouders van Marije en Willemijn. De vrouwen, die nichten van elkaar zijn, schakelden De Erfgenaam in om de familieleden van de meisjes op te sporen.

Rebecca en Froukje verbleven in Kamp Vught

De zoektocht brengt hen naar Kamp Vught, waar Rebecca en Froukje zo’n zes weken verbleven voordat het kindertransport plaatsvond.

Historica Aline Pennewaard laat de barakken zien waar de kinderen verbleven. „Hier zaten ongeveer 250 kinderen”, vertelt ze. „Kinderen van 4 jaar en jonger mochten hun moeder bij zich houden, maar iedereen die tussen de 4 en de 16 was, zat hier zonder ouders.”

„Rebecca en Froukje hebben dus ook in zo’n barak gezeten?”, vraagt Nicolai. Daarop bevestigt Pennewaard dat dit inderdaad zo is en omdat ze 10 en 12 jaar oud waren, verbleven ze er zonder hun moeder.

Pennewaard vertelt over de omstandigheden in de barakken: „Kinderen werden ziek. Er was weinig hygiëne, weinig voedsel en weinig medicijnen. Ze staken elkaar aan, dus het sterftecijfer werd ontzettend hoog. Veel kinderen stierven hier.”

Kinderen huilend op de trein gezet

Nicolai komt te weten dat er op 6 en 7 juni 1943 twee transporten naar Westerbork vertrokken. „Hier werden de kinderen huilend op de trein gezet”, concludeert hij.

Het overgrote deel hen werd volgens Pennewaard vanuit Westerbork direct getransporteerd naar Sobibor. „Daar zijn ze na aankomst op 11 juni allemaal in de gaskamers vermoord.”

Ook Rebecca, Froukje en hun moeder werden vermoord in Sobibor, gevolgd door hun vader die nog van niets wist en dacht dat zijn gezin een betere behandeling zou krijgen in Vught.

Nadat hij op 6 juli in Westerbork aankwam werd ook hij naar Sobibor gebracht en vermoord. „Hij moet hebben gedacht dat hij zijn gezin daar terug zou zien”, zegt Pennewaard.

Familie te geëmotioneerd om in De Erfgenaam te verschijnen

Uiteindelijk lukt het om een tante van Rebecca en Froukje op te sporen, maar de familie is te geëmotioneerd om in de uitzending van De Erfgenaam te verschijnen. Wel schreven ze een brief.

„We hebben Froukje, Rebecca en hun ouders helaas nooit gekend, maar toch heeft het bericht dat jullie naar ons op zoek zijn veel bij ons losgemaakt. De sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd voelbaar in onze familie, en in ons eigen leven. Daar zijn we ons de afgelopen tijd weer bewust van geworden.”

Kijkers houden het niet droog

De aflevering van De Erfgenaam maakt niet alleen bij de familie veel los. Ook kijkers houden het niet droog. „Mooi programma, hier krijg je een brok van in je keel. Heel indrukwekkend”, schrijft iemand op X. „Wat een hartverscheurende geschiedenis”, schrijft een ander.

En ook het feit dat het om een kinderserviesje gaat maakt indruk. „Het teruggeven van dit serviesje is veel indrukwekkender en mooier dan als ze een geldbedrag teruggeven aan een erfgenaam. Ik hoop dat ze elke aflevering dit soort zaken behandelen”, laat een kijker weten.



#deerfgenaam mooi programma, hier krijg je een brok van in je keel. Een #servies , een heel indrukwekkend verhaal. De 2de wereldoorlog nog steeds veel verdriet….. — erica💉💊 C'est moi (@Erica67R) September 6, 2023

Iemand anders reageert: „Wat een ontroerend en verdrietig verhaal over het theeserviesje. Wat mooi dat de nichtjes het al die tijd bewaard hebben en het nu eindelijk terug naar familie gaat.”



Wat een ontroerend en verdrietig verhaal over het thee serviesje. Wat mooi dat de nichtjes het al die tijd bewaard hadden en het nu eindelijk terug naar familie gaat.

En Ruben is echt de juiste persoon voor dit programma.#deerfgenaam — Rebecca( רִבְקָה ) (@mommyrebec) September 6, 2023

