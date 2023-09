Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Haal je korte broek uit de kast: zó warm wordt het volgende week

Het is de vraag die al weken op iedereens lippen ligt: krijgen we een nazomer? Vorige week schreef Metro al dat het er veelbelovend uitziet. Volgens de laatste voorspellingen kan het volgende week zelfs tropisch warm worden.

Dat zegt Weeronline. In augustus is er nergens in het land een tropische 30 graden genoteerd, maar komende week is die kans er zowaar. Een dagje strand plannen is dus helemaal niet zo’n gek idee.

Volgende week zomers warm

Vandaag laat de zon zich al goed zien. Er zijn wat sluierwolken, maar regen staat niet op het programma. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Vanaf morgen lopen de temperaturen verder op. Het wordt, met uitzondering van de Waddeneilanden, overal zomers warm. Hoewel de zon minder krachtig is rond deze tijd van het jaar, drukt de weersite mensen op het hart zich in te smeren. Met zonkracht 5 kan een onbeschermde huid binnen een half uur verbranden.

De korte broek kan morgen uit de kast. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. In de ochtend zijn er nog wat sluierwolken, maar die trekken in de middag weg. Dinsdag doet de zomer er een schepje bovenop. De temperatuur kunnen oplopen tot 29 graden. Ter vergelijking: normaal gesproken is het deze tijd van het jaar tussen de 19 en 21 graden.

Vanaf woensdag wordt het nóg warmer en neemt de kans op tropische temperaturen toe. Er zou zelfs een regionale hittegolf kunnen komen. In het zuidoosten is die kans het grootst. Ook de rest van de week is het zonnig en zomers, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. De luchtvochtigheid neemt wel toe, waardoor het benauwd aan kan voelen. In de loop van het weekend komt er meer bewolking en neemt de kans op regen toe, maar het blijft warm voor de tijd van het jaar. Het wordt tussen de 22 en 28 graden.

