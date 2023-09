Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ernstig zieke Lawrence Faucette (58) krijgt varkenshart: ‘We hebben goede hoop’

Een 58-jarige man uit de Verenigde Staten heeft een donorhart gekregen van een varken. Het is de tweede keer deze bijzondere operatie is uitgevoerd waarbij een patiënt bij een harttransplantatie een varkenshart krijgt van een genetisch gemanipuleerd varken.

Het gaat om Lawrence Faucette, vader van twee kinderen en marineveteraan. Hij had een hartziekte in het eindstadium, maar kwam vanwege complicaties met inwendige bloedingen niet in aanmerking voor een menselijk hart. Volgens het ziekenhuis in Maryland was deze operatie de enige optie voor Faucette, die anders vrijwel zeker zou komen te overlijden als gevolg van hartfalen.

Herstel gaat goed

Een team van de University of Maryland Medical Center voerde de operatie op 20 september uit. Inmiddels is Faucette herstellende en maakt hij het naar omstandigheden goed. „Het herstel gaat goed en hij kan communiceren met zijn dierbaren”, aldus het ziekenhuis. Ook ademt Faucette zelfstandig en functioneert het varkenshart goed en zonder hulp van apparaten.

De experimentele operatie kon echter niet zomaar uitgevoerd worden. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de organisatie die gaat over het beoordelen van geneesmiddelen in de Verenigde Staten, moest eerst toestemming geven. Vijf dagen voor de operatie kregen de artsen groen licht. Dat gebeurt alleen als de operatie de enige optie voor een patiënt is.

„We bieden een stervende patiënt opnieuw een kans op een langer leven, en we zijn de heer Faucette ongelooflijk dankbaar voor zijn moed en bereidheid om onze kennis op dit gebied te helpen vergroten”, zei Bartley Griffith, de chirurg die de transplantatie uitvoerde.

Tweede keer dat hartpatiënt varkenshart krijgt

Het is de tweede keer dat Griffith een varkenshart transplanteerde. Vorig jaar januari wist de chirurg ook al een genetisch gemanipuleerd varkenshart succesvol te transplanteren. Hoewel de operatie toen ook goed verlopen was, kwam de patiënt enkele maanden later te overlijden door vermoedelijk een varkensvirus dat in het hart aanwezig was.

Ook voor Faucette is het nog afwachten in hoeverre deze operatie zijn leven zal verlengen. De artsen zijn hoopvol. „We hebben goede hoop dat hij snel naar huis kan zodat hij meer tijd kan doorbrengen met zijn vrouw en de rest van zijn familie.”

Het transplanteren van dierlijke organen is op dit moment nog een risicovolle operatie, maar volgens artsen kan het in de toekomst duizenden levens redden. Zeker 110.000 Amerikanen wachten momenteel op een donororgaan en jaarlijks overlijden meer dan 6000 patiënten omdat er niet op tijd een donororgaan beschikbaar is.

Reacties