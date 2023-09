Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man overleden nadat stier hem op hoorns spietst

Een 61-jarige man is overleden nadat hij werd gespietst door een stier. Dat gebeurde tijdens het traditionele stierenrennen in Spanje. De stier doorboorde de man in zijn zij met zijn hoorn. De man is direct naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed na een spoedoperatie alsnog aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens een festival in La Pobla de Farnals, een dorp in de buurt van Valencia. Net als in zo’n 1800 andere gemeentes wordt daar ieder jaar het populaire stierenrennen georganiseerd.

Tijdens het evenement worden stieren losgelaten in de straten van de dorpen en steden. En groep mensen rent voor hen uit en probeert aan de stieren te ontkomen. Activisten vinden de evenementen gevaarlijk en wreed en pleiten voor het afschaffen van stierenrennen. In 2019 raakte een Amerikaan ernstig gewond nadat hij door een stier werd gespietst. Een jaar daarvoor raakten er ook tientallen mensen gewond tijdens het stierenrennen in Pamplona.

Stier beukt op slachtoffers in

Het dodelijke slachtoffer werd samen met nog een andere man door de stier tegen de tralies van een hek geslingerd. Daarbij werd hij in zijn lever en in een long geraakt. Op beelden die door omstanders werden gemaakt is te zien hoe de stier, genaamd Cocinero, op de twee mannen inbeukt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De andere man die de stier op zijn hoorn kreeg, raakte gewond, maar overleefde het incident wel. Die tweede Spanjaard is ook naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert volgens de autoriteiten niet in levensgevaar. De hoorn van de stier raakte zijn benen, waardoor de man wonden aan beide benen heeft.

Slachtoffers deden niet mee

Volgens getuigen namen de twee mannen niet actief deel aan het stierengevecht, zo melden lokale media. Ze zouden alleen als toeschouwers aanwezig zijn geweest.

De burgemeester van La Pobla de Farnals, Enric Palanca, zei tegen de Spaanse krant El Meridiano dat hij de gebeurtenissen ten zeerste betreurt. Hij laat weten dat de feestelijke en religieuze elementen die voor vandaag op de planning stonden, ter ere van Sint Franciscus, zijn opgeschort.

