Er wordt ingeslagen aan de pomp, sommige tankstations raken uitverkocht

Het is vandaag druk bij de Nederlandse tankstations. Autobezitters grijpen massaal hun kans en laden hun auto vol met goedkope(re) brandstof. Per 1 juli stijgt de prijs van benzine namelijk met zo’n 14 cent per liter. En dat voelen we in de portemonnee.

Niet alleen de brandstofprijzen gaan op 1 juli omhoog. Ook staan er de nodige veranderingen op het programma wat betreft plastic wegwerpverpakkingen en daalt de kinderbijslag.

Accijns omhoog

Al een aantal dagen heb pomphouders in Nederland het er druk mee, maar – niet geheel onverwacht – bereikt de drukte vandaag een hoogtepunt. Vanaf morgen stijgt de accijns op benzine met ongeveer 14 cent per liter, diesel wordt zo’n 10 cent duurder.

💡 Hoe zit het met de accijnsverlaging? Op 1 april 2022 heeft het kabinet een accijnsverlaging doorgevoerd. Dit was een tegemoetkoming om Nederlanders te compenseren voor de extreme stijging van brandstofprijzen. In eerste instantie zou deze compensatie duren tot 31 december 2022, maar deze is verlengd tot 1 juli 2023.

Volgens branchevereniging NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) was het vandaag zo’n 50 procent drukker dan normaal, zo meldt persbureau ANP. Volgens de branchevereniging wordt het in de rest van de middag alleen nog maar drukker aan de pomp. En als je pech hebt, dan is er helemaal geen brandstof meer te verkrijgen bij het tankstation. Bij een klein deel van de pompstations was de benzine tijdelijk al uitverkocht. En volgens directeur van NOVE, Erik de Vries, bestaat de kans dat er in de loop van de dag meer tankstations zonder voorraad zitten.

Geen reden tot zorgen

Toch hoeven automobilisten zich volgens De Vries geen zorgen te maken. „De dingen die opraken zijn vooral speciale producten, zoals superbenzine. De prioriteit voor het bijvullen lag bij de standaardbrandstoffen. En met zoveel tankstations is er altijd wel eentje in de buurt met voorraad”, laat de directeur weten aan ANP.

Vandaag is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor een liter Euro95 gelijk aan 1,974 euro. Tank jij vandaag nog 50 liter? Dan betaal je gemiddeld genomen 98,70 euro. Met een prijsstijging van 14 cent per liter, kom je morgen uit op een bedrag van 105,70 euro. Een prijsstijging van ruim 7 procent.