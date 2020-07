‘Witte streep op je huis mogelijk voorverkenning voor inbrekers’

Nu ook het midden van het land vakantie heeft, is de vakantieperiode voor iedereen aangebroken. En dat betekent ook dat dieven hun kans weer (kunnen) grijpen. In het Utrechtse Woerden is nu een truc ontdekt met een witte streep, waar de politie voor waarschuwt.

Heb je een witte streep op je huis? Dan kan het betekenen dat inbrekers je huis in het vizier hebben.

Witte streep naast voordeur

„Onlangs kregen wij een bericht van een bewoner uit Woerden dat er ineens een kleine witte streep geverfd was naast de voordeur”, schrijft de Politie Woerden op Facebook. In de directe omgeving van de melding werden op meerdere huizen een kleine geverfde streep gevonden.

Er is een grote kans dat deze strepen geplaatst zijn door inbrekers bij een voorverkenning, zegt de politie. „De exacte betekenis van de strepen weten wij niet, maar het is in ieder geval erg verdacht.”

Haal de witte streep weg

Mogelijk zijn dit soort strepen op veel meer woningen geplaatst dan wij tot op heden hebben kunnen ontdekken, denkt de politie. Het advies: „Tref je een witte streep aan op je woning of op die van je buren, haal die dan weg!”.



En uiteraard: „Doe de deur op slot en sluit uw ramen als u vertrekt, ook als u alleen even de hond uit laat. Zorg er voor dat uw hang- en sluitwerk up 2 date is. Ziet u een verdachte situatie in uw straat? Bel dan 112!



Inbrekers actief in Molenvliet!Onlangs kregen wij een bericht van een bewoner uit Woerden dat er ineens een kleine… Gepostet von Politie Woerden am Freitag, 17. Juli 2020

Trucs

Als de vakantieperiode is aangebroken, grijpen inbrekers hun kans. Ze kunnen een raam of deur intrappen, maar maken ook steeds vaker gebruik van allerlei trucs. Bijvoorbeeld door de deur te openen via de brievenbus, en dan met een kleerhangertje de slothaak open trekken. Ook een bekende: inbrekers die een gaatje boren onder het slot van een deur of raam en zo met een ijzerdraad de sleutel omdraaien en/of de raamsluiting openen. Hier lees je meer over de trucs waar de politie voor waarschuwt.

Lees ook: Misbruik in crisistijd: ouderen slachtoffer van boodschappenbabbeltruc

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.