Kans op legionella in je huis na de vakantie? Risico is reëel, daarom 7 tips

Na de zomervakantie ligt in iedere woning een legionellabesmetting op de loer. Misschien wist je dat al of zit het ergens in je achterhoofd. Techniek Nederland waarschuwt er vandaag maar weer eens voor. Belangrijker natuurlijk: hoe voorkom je legionella? Daarom lees je hier 7 tips.

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en luidt de legionella-waarschuwingsbel. „Een kraan die langer dan een week niet wordt gebruikt, vormt al een reëel risico op een legionella-infectie”, zo wordt gesteld. De legionellabacterie komt onder meer voor in waterleidingen, douchemengkranen en andere kranen in en om het huis. Besmetting met de bacterie kan leiden tot een ernstige longontsteking (‘veteranenziekte’ genoemd). Veel mensen raken onnodig besmet nadat ze terugkeren van hun vakantie. Volgens Techniek Nederland zijn legionellabesmettingen meestal eenvoudig te voorkomen.

Legionella kan dodelijk zijn

Tijdens vakanties worden de kranen in huis (meestal) niet gebruikt. Het water in de leidingen staat stil en de watertemperatuur komt al snel boven de 25 graden. Onder die omstandigheden kan de legionellabacterie zich snel vermenigvuldigen. Een legionellabesmetting kan vermoeidheid en griep veroorzaken, maar ook een (dubbele) longontsteking. In een aantal gevallen heeft een legionella-infectie zelfs een dodelijke afloop. Dat bleek afgelopen jaar maar weer, toen er twee Nederlandse legionella-doden te betreuren waren. De oorzaak was toen een cv-ketel. De ketels waren van fabrikant Ferroli.

Jaarlijks zijn er zeshonderd meldingen, maar waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel meer legionellabesmettingen voor.

Douchekop in een washandje

De kans op een legionellabesmetting is het grootst als de bacterie zich via waternevel kan verspreiden. Legionella-expert Eric van der Blom van Techniek Nederland: „Bij het inademen van die nevel nestelt de legionellabacterie zich in de longen. Het is verstandig om bij thuiskomst door alle kranen en douches in huis minimaal een minuut lang met heet water te laten stromen en daarna met koud water naspoelen.” Om te voorkomen dat het water vernevelt, kan de douchekop in een emmer water worden gelegd of in een washandje. Het doorspoelen van de leidingen heeft als bijkomend voordeel dat metalen en andere stoffen uit de drinkwaterleiding verdwijnen en het water weer vers is om te gebruiken.

Gevaren in het buitenland

Ook in het buitenland lopen tientallen Nederlanders op vakantie een legionellabesmetting op. Is het appartement of vakantiehuis al een week of langer niet gebruikt, dan vormt ook daar iedere kraan en elke douche een risico. Geadviseerd wordt daarom ook bij aankomst op de vakantiebestemming eerst de kranen goed door te spoelen.

😮 Legionellaramp Legionella werd in Nederland in 1999 een veel bekender woord. Op 25 februari van dat jaar begon in het Noord-Hollandse Bovenkarspel toen de zogeheten ‘legionellaramp’. Dat gebeurde op de West-Friese Flora, een grote bloemententoonstelling. De oorzaak: bubbelbaden die gevuld waren met een brandslang die lange tijd niet gebruikt was. 32 bezoekers van de West-Friese Flora overleden, 206 mensen raakten ernstig ziek.

Zeven tips tegen legionella