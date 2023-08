Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit in De Oranjezomer: plakkende Playboy op tafel

Opeens was ie daar: een Playboy op tafel in talkshow De Oranjezomer. Tot grote hilariteit van de gasten en het publiek in de ‘tentstudio’ in Breda, plakten wat pagina’s aan elkaar… Wat was er aan de hand?

De aanleiding voor blootblad Playboy in het programma was natuurlijk het feit dat Jamie Vaes de cover en heel wat binnenpagina’s siert. De veelbesproken ex van zanger Lil Kleine – je kent vast het drama met ‘de autodeur’ nog wel – is de eerste bekende Nederlandse die voor een mooie fotoshoot door het magazine te porren was. De Oranjezomer had ook nieuws: de volgende kunnen we dit jaar al zien, nog voor kerstmis. Maar wie…?

‘Bekende Nederlanders op de Playboy, leuk?’

Het commentaar op Jaimie Vaes als Playmate was gisteren niet van de lucht. Mensen lieten zich op sociale media over deze dertiger van hun allerslechtste kant zien (of vooral horen). Maar daar ging het in De Oranjezomer niet over.

„Er komen weer bekende Nederlanders op de Playboy”, zegt talkshowhost Hélène Hendriks. Kijkend naar gast en tv-maker Sander de Kramer: „Leuk?” „Dat vind ik hartstikke leuk”, reageert de Rotterdammer. „Vanaf mijn tienerjaren ben ik eigenlijk al groot fan. Er staan echt hele mooie meiden in.” De Kramer bladert wat en kijkt naar Jan Slagter. De Omroep MAX-man, die bekendmaakte dat hij André van Duin met Animal Crackers terug op de buis brengt, zegt: „Ik lees altijd de interviews.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Wacht effe, de pagina’s plakken’

„Wacht effe”, breekt weekgast Jack van Gelder in, „de pagina’s plakken.” „Eeeeeehhhhhhhh, dit is echt heel ranzig”, reageert Hélène Hendriks (verdere uitleg laten we op deze plaats ook maar even achterwege). De Kramer kijkt wat verbaasd en smijt vervolgens gierend van het lachen de bewuste Playboy op tafel. En dat gieren… dat doet de hele tafel en de mensen in het publiek. „Dat jij dat durft mee te namen joh”, zegt Jan Slagter. Sander de Kramer pakt het tijdschrift weer op: „Hartstikke leuk dit. Er staan hele mooie interviews in… Ik krijg ze bijna geen van allen meer uit elkaar. Dit is toch gek ook eigenlijk.”

„Wie was je favoriet?”, verandert Hélène Hendriks maar snel van onderwerp. De Kramer: „Tjaaaa, dat was natuurlijk Tatjana (Šimić, red.). Daar keek je ontzettend tegenop. Dat was fantastisch.” „Wie vond jij, Jan?” Slagter droog: „Ria Valk.” Vervolgens maakt hij een ‘ik heb geen idee joh’-gebaar.

😲 BN'ers in Playboy Een kleine greep uit bekende Nederlandse vrouwen die ooit Playboy sierden: Jerney Kaagman (1983), Viola Holt en Patricia Paay (1984), Patty Brard (1988), Leontine Ruiters (1997), Froukje de Both en Katja Schuurman (2002), Georgina Verbaan (2004), Bridget Maasland (2006), Heleen van Royen (2006) en Britt Dekker (2011).

Wens voor man op tegenhanger Playboy

Aan het einde van het onderwerp krijgt sportverslaggeefster Noa Vahle nog het woord, nadat Hélène Hendriks heeft aangegeven dat we haar nooit in Playboy zullen zien. Sander de Kramer: „Nootje, wat doe jij?” Vahle: „Neeeee…. ik denk dat dat niet mag.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van wie niet, dat laat zij in het midden, maar Noa Vahle spreekt wel haar voorkeur uit voor een bekende man op de cover van Playgirl. „Royston Drenthe.” Detail: de oud-voetballer van Feyenoord en Real Madrid zit naast haar aan de bar.

Wil je De Oranjezomer terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.