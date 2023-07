Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Twente roept fans op: draag geen zichtbare FC Twente-kleding in Zweden

De 1500 fans van FC Twente die een kaartje hebben voor de uitwedstrijd tegen Hammarby in de voorronde van de Conference League mogen toch naar Zweden toe. Dat heeft de voetbalclub in een brief aan de supporters laten weten. Wel waarschuwt de club dat de Hammarby-fans nu mogelijk uit zijn op wraak. De club vraagt supporters om geen opvallende FC Twente-kleding te dragen.

FC Twente won het eerste duel afgelopen donderdag met 1-0, maar de vreugde over de overwinning werd overschaduwd door heftige rellen die na de wedstrijd ontstonden. Supporters van beide teams zochten elkaar op waardoor er vechtpartijen op de tribunes ontstonden. Ook rond het stadion bleef het lang onrustig en moest de politie ingrijpen. „Wij zijn naar binnen gegaan omdat het buiten simpelweg niet veilig genoeg was”, vertelde verslaggeefster Noa Vahle bij De Oranjezomer.

Toch groen licht voor supporters FC Twente

Er werd gevreesd dat FC Twente-supporters na de rellen niet welkom zouden zijn tijdens de komende uitwedstrijd. Maar er is nu toch groen licht gegeven. „Op basis van de informatie die we op dit moment hebben van alle betrokken partijen is naar voren gekomen dat je af kunt reizen naar Stockholm”, schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan.

Wel roept hij de supporters op om voorzichtige te zijn. „Draag géén zichtbare rode kleding of accessoires, draag géén zichtbare FC Twente-kleding of accessoires, draag géén zichtbare (Ultras) Vak-P kleding of accessoires en begeef je niet in grote groepen en verplaats je niet in grote groepen tegelijk door de stad.”

Bezoeken uitwedstrijd op eigen verantwoordelijkheid

Van der Kraan wijst de fans in de brief erop dat het bezoeken van een (Europese) uitwedstrijd van FC Twente altijd gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. „De club heeft uitvoerig overlegd met alle betrokken instanties om een zo goed mogelijke inschatting te maken”, aldus Van der Kraan.