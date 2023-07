Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rondtrekkende bendes stelen als raven en hanteren nu een (letterlijk) vieze truc

Criminele bendes uit het buitenland zijn steeds vaker betrokken bij vermogensdelicten en vooral diefstallen in Nederland. Bij 25 procent van de vermogensdelicten van afgelopen jaar is een verdachte in beeld die niet in Nederland is geboren, geen Nederlands adres heeft en geen Nederlandse nationaliteit heeft. Wat helemáál opvalt: de letterlijk erg vieze truc waarmee mensen nu om de tuin worden geleid…

Dat blijkt allemaal uit niet eerder gepubliceerde politiecijfers, ingezien door het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van Omroep WNL. Dat ‘steeds vaker’ ging in 2021 nog om 21 procent en wordt vanavond op de radio besproken.

Bendes verzot op GPS landbouwvoertuigen en op E-bikes

Over de smerige truc straks meer, eerst de politie. ‘Oom agent’ ziet dat er een aantal delicten is waar buitenlandse bendes zich het afgelopen jaar vooral mee bezig hebben gehouden. Het gaat om het stelen van GPS-apparatuur uit landbouwvoertuigen, zakkenrollen en e-bikediefstal. „We zien nu valse framenummer-stickers die ze over het echte framenummer plakken en valse laadbrieven. Dus als de politie ze controleert en niet verder doorkijkt, dan komt alles overeen en lijken de papieren in orde”, vertelt René Middag, coördinator mobiel banditisme bij de landelijke politie. Ook het aantal winkeldiefstallen en autodiefstallen stijgt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rovende bendes die Europa doortrekken op zoek naar een buit, de politie ziet het steeds vaker. Vanaf 19u op @NPORadio1 spreekt Jill Bleiksloot met René Middag van de @politie en met criminoloog Dina Siegel van @UniUtrecht Sandra van den Heuvel duikt in de cijfers en achtergronden pic.twitter.com/1h6oQoeIAO — Het Misdaadbureau (@WNLMisdaad) July 7, 2023

De bendes die in ons land actief zijn komen uit verschillende gebieden. Onder andere uit Oost-Europa, de Balkan en Zuid-Amerika. Volgens Middag gaat het ook om personen die misbruik maken van de asielprocedure en op die manier door heel Europa dit soort delicten plegen.

Bendes gebruiken nieuwe truc met zuur

„Het gaat met name om criminele vreemdelingen uit Noord-Afrika die voor dergelijke delicten in beeld komen. Over het algemeen genomen zien we dat het aandeel criminele vreemdelingen toeneemt. Niet is onderzocht of deze groep daadwerkelijk in een AZC verblijft of zouden moeten verblijven.”

Na overleg met Europol afgelopen week is de Nationale Politie alert op het overwaaien van inbraken met zuur. „Meerdere landen hebben aangegeven dat ze last hebben van rondtrekkende bendes die met een speciaal zuur de sloten van voordeuren laten ‘smelten’, en zo de voordeur met een schroevendraaier open kunnen maken”, zegt René Middag. Voor zover bekend is dit in Nederland nog niet geconstateerd.

Te goor om waar te zijn

Verder wijst Middag op de ‘spuugtruc’, waarbij bendes in het haar van voorbijgangers spugen, helpen schoonmaken, en vervolgens persoonlijke spullen buitmaken. En er wordt scherp gelet op nepagenten die langs de weg actief zijn. „Ze wuiven naar buitenlandse chauffeurs met in hun hand politiepassen en -borden. Die stoppen dan netjes op de vluchtstrook of bij de snelweg en worden dan zogenaamd aan een controle onderworpen. Vervolgens blijkt er cash geld gestolen, of dure apparatuur. Ze pikken hun slachtoffers uit, het zijn voornamelijk autohandelaren.”

Het Misdaadbureau staat vanavond vanaf 19.00 uur op NPO Radio 1 in het teken van criminele bendes.