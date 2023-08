Nederland gaat F-16’s aan Oekraïne leveren, nog onduidelijk hoeveel

Nederland gaat samen met Denemarken F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat zei demissionair premier Mark Rutte vanmiddag na overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op vliegbasis Eindhoven.

Zelensky vraagt al lang om de levering van F-16’s, maar het is voor het eerst dat een West-Europees land aan Oekraïne belooft om moderne gevechtsvliegtuigen te geven. Eerder kreeg de regering van Oekraïne al wel van voormalige Oostbloklanden gevechtsvliegtuigen van Russische makelij.

Nederland heeft momenteel 42 van deze straaljagers. Hoeveel F-16’s aan Oekraïne geleverd zullen worden is nog niet duidelijk. Ook kon Rutte nog niet zeggen wanneer de gevechtsvliegtuigen geleverd gaan worden. „Dit is niet iets voor de heel korte termijn”, zei minister Kajsa Ollongren van Defensie afgelopen vrijdag nog.

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.

These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023