Nederlandse F16-‘s de lucht in voor Russische bommenwerpers in Nederlands luchtruim

Berichtgeving over Russische bommenwerpers richting het Nederlandse luchtruim? Dan gaan we ons toch een beetje zorgen maken. Vanochtend moesten twee Nederlandse F-16’s van de De Koninklijke Luchtmacht de lucht in vanwege Russische toestellen die in het Nederlandse luchtruim vlogen. De Denen onderschepten uiteindelijk de Russische bommenwerpers. Daarmee is voor nu de directe dreiging voor het Nederlands luchtruim voorbij

Defensie bevestigt op X, het voormalige Twitter, dat de twee Russische vliegtuigen door de Denen zijn onderschept. Het ging om twee bommenwerpers van het type Bear T-95.

Nederlandse F-16’s lucht in vanwege Russische bommenwerpers

De Nederlandse F-16’s stegen om 7.19 uur vanochtend op om snel ter plaatse te kunnen zijn als de Russische vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim zouden komen. Nederland hoort het gebied waar de Russische bommenwerpers vlogen volgens NAVO-afspraken in de gaten te houden. Het ging om een noordelijk deel van de Noordzee. „Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan”, schrijft Defensie in een persbericht.

De straaljagers staan op Vliegbasis Volkel altijd paraat voor als een ongewenst vliegtuig het luchtruim van de Benelux in vliegt. België, Nederland en Luxemburg werken daarin sinds 1 januari 2017 samen onder de noemer Quick Reaction Alert. Tot eind 2016 was dit alert alleen bedoeld voor de bescherming van ons eigen luchtruim. Maar inmiddels wisselen België en Nederland elkaar daarin af en bewaken om en om het ruim. Nederland is sinds half april weer aan de beurt.

Luchtruim beschermen

Het is overigens niet voor het eerst dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land binnenvliegen. Nederland onderschepte begin dit jaar meerdere Russische vliegtuigen. Destijds gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne neemt de bezorgdheid over mogelijke Russische militaire acties in Europa toe.

Inmiddels zijn de F-16’s weer terug op de vliegbasis.



