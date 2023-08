Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

All you can eat voor muggen: bedrijf zoekt vrijwilligers die 8 uur in muggenzwerm willen staan

In de zomer zijn we er maar wat blij mee: muggenspray. Maar hoe weet je of het werkt? Juist, er is maar in één manier om daar achter te komen. Je moet het testen. Een Britse fabrikant van insectensprays zoekt daarom naar vrijwilligers die acht uur lang buiten in een zwerm met muggen willen staan.

De vrijwilligers wordt gevraagd om op één arm de insectenspray te spuiten en op de andere arm niet. Vervolgens moeten ze acht uur lang buiten in een zwerm van muggen gaan staan. Door het aantal muggen op de onbeschermde arm te vergelijken met het aantal op de arm die wel ingespoten is, hoopt het bedrijf erachter te komen of de spray echt werkt.

Gebied in Schotland berucht vanwege vele muggen

De test wordt gehouden in het gebied Minard of Inveraray in het Schotse Argyll. Dat gebied staat bekend om het aantal muggen, die ongeveer net zo groot zijn als een fruitvliegje. In het Engels worden deze beestjes ook wel ‘midges’ genoemd. Ze zwermen tijdens de zomer massaal rond wandelaars en kampeerders in dat gebied.

Toch hoeven vrijwilligers niet bang te zijn dat ze helemaal lekgeprikt zullen worden. „Als een mug op je huid gaat zitten, dwaalt hij eerst altijd een beetje rond voordat hij begint te bijten. Op het moment dat de muggen op je gaan zitten, zal een medewerker ze van je af halen”, zegt Dr. Allison Blackwell van APS Biocontrol, het bedrijf dat de insectenspray gaat testen, tegen de BBC.

Fotograaf belandt in zwerm

Dat de muggen zich graag in het gebied begeven, bleek vorige week wel toen een natuurfotograaf tijdens het kamperen in een zwerm belandde. Hij legde het vast op beeld en plaatste de video op Instagram. „Die muggen kunnen behoorlijk oncomfortabel zijn, zelfs mét insectenspray.”



Tegenover alle muggenbeten die vrijwilligers mogelijk oplopen tijdens het experiment, staat wel een beloning. Wie meedoet krijgt namelijk betaald.