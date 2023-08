Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers in een deuk door Elise Schaap als Haagse taxichauffeur in Bla Bla Bla met Schaap: ‘Een nieuwe Ushi geboren’

Hoewel de eerste aflevering van Bla Bla Bla met Schaap gemengde reacties opleverde, viel de nieuwste aflevering gisteravond een stuk beter in de smaak. Kijkers blijken groot fan te zijn van Elise Schaap in de rol van een Haagse taxichauffeur.

Als ‘echte’ Hagenees moet de Rotterdamse actrice, ook wel bekend van Familie Kruys, Undercover en Ferry, een dag lang mensen van A naar B brengen.

‘Een lekkere Hagenarette’

Om haar rol als Haagse taxichauffeur geloofwaardig te maken, ondergaat Schaap een heuse transformatie. Ze krijgt een zwarte pruik op, een plamuurlaag aan donkere make-up én neppe tanden. Daarnaast heeft Schaap lessen gevolgd bij Hagenees Sjaak Bral, auteur van Ut Groen-Geile Boekie, om haar Rotterdamse accent net iets meer te verhullen.

Met Bral in haar oortje, kruipt Schaap in de taxi. Hier en daar fluistert de Hagenees wat grapjes in haar oor (Bral: „Ze zeggen altijd vrouwen kunnen niet inparkeren. Weet je hoe dat komt? Omdat er hun leven lang tegen ze wordt gelogen over hoe lang twintig centimeter is.”), maar grotendeels doet ze het zelf.

En hard works pays off, want aan het einde zijn alle klanten positief over hun taxichauffeur. „Een lekkere Hagenarette”, zegt de één. „Pleurisweer, takkeweer, de goede Haagse worden gebruikt”, vult de ander aan. Slechts één van de klanten viel het op dat Schaap misschien niet helemaal Haags is.

Bla Bla Bla met Schaap-kijkers liggen in een deuk

Niet alleen Schaap haar klanten zaten te lachen op de achterbank, ook de kijkers thuis lagen dubbel. Van de gemengde reacties op de eerste aflevering is niet meer veel te merken. „Mag het programma Taxi terug op de buis?! Dit is toch super televisie”, schrijft een kijker op X. „Weer in een deuk gelegen”, voegt een ander toe.



Mag het programma Taxi terug op de buis?! Dit is toch super televisie. #blablablametschaap — Sebastiaan (@sebasboers) August 3, 2023



Elise: Het kraakt, de deur valt bijna uitelkaar. Die Haagse man: oh gelukkig ik dacht dat jij het was. 😂 #blablablametschaap — Björn 🏳️‍🌈 (@Bjornie1993) August 3, 2023



Weer in een deuk gelegen met #blablablametschaap! Wij doen iedere keer vrolijk mee oefenen met die accenten/dialecten maar bakken er niks van😂 — veerle (@Veerle_1993) August 3, 2023



Wow, dat typetje van taxichauffeuse mag #Elise #Schaap wel veel vaker gaan doen. Een nieuwe Ushi is geboren! Top!👍 #blablablametschaap — Ron (@RonaldH765) August 3, 2023



Echt superleuke aflevering! Dat taxiformat mag wel vaker op de buis ^^ #blablablametschaap — Tweettweettweet (@tweeteketje) August 3, 2023



Haags lachuh! Op de HHS had ik een (hele knappe) leraar die echt plat Haags praatte…ai ai, extra moeilijkheidsgraad haha #BlaBlaBlaMetSchaap — Claudia (@_cloudy_a) August 3, 2023



Nieuwe Taxi op tv, wanneer? #blablablametschaap — Lianne van Veen (@Liedje87) August 3, 2023



Hahahaha. Toch knap om zo’n gesprek gaande te houden. #blablablametschaap — Kwit77 (@kwit77) August 3, 2023

Je kunt Bla Bla Bla met Schaap terugkijken via RTXL.