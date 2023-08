Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spraakmakend transgenderduo Louisa & Rowan Op De Camping: ‘Eend? Dat is in het Frans une kanarie’

Louisa & Rowan hebben de tv-camera’s weer eens in hun leven. Dat gebeurde al vaker, héél vaak. Vanaf vandaag kun je ze op zender TLC zien in Louisa & Rowan: Op De Camping. En nee, die is niet in Limburg te vinden, maar in Frankrijk. Schot in de roos… of catastrophe?

Het reality-programma zo aankondigen, heeft natuurlijk iets weg van die dekselse familie Meiland, die z’n heil eerder Frankrijk zocht. Groot verschil: Martien en zijn gevolg moesten een compleet kasteel verbouwen, de Franse familiecamping bestaat al. Bij Metro zijn we nieuwsgierig genoeg om dit spraakmakende duo eens te bekijken voor een beoordeling in Blik op de Buis. Oh ja, Louisa kwam gisteren ook nog met gróót nieuws; daarover verderop meer.

Louisa & Rowan, een bijzonder stel

Want spraakmakend zijn ze, of je nu wilt of niet. Louisa & Rowan, altijd met een &, maakten op TLC eerder furore als nieuwe inwoners van ‘t Gooi, als poetsdeskundigen en met series als Onze Transgender Liefde en Onze Transgender Bruiloft. Wat hoe zit het ook al weer? Zij, Louisa, was ooit Lowieke Janssen, opgegroeid in een woonwagenkamp bij Venlo. Hij, Rowan, was ooit haar provinciegenote Rosanna van de Bovenkamp. Rosanna werd Rowan, maar niet voordat er een liefdeskind van de twee op de wereld was gezet. Beide Limburgers zijn eind dertig, maar al sinds het jaar 2000 (!) bij elkaar. Chapeau, nu we toch naar Frankrijk gaan.

Louisa Janssen kwam in januari wat minder in het nieuws, na een catfight in een ander programma, Echte Meisjes In De Jungle. RTL wees haar direct de jungle-deur en zij betuigde spijt. Later werd duidelijk dat het voorval amper een maand na het overlijden van haar jongere broertje Jan gebeurde. Jan besloot in december 2022 uit het leven te stappen. Het familiedrama komt in Louisa & Rowan: Op De Camping aan bod en dat is goed. Zoiets kun je niet onbesproken laten. De dood van Jantje, zoals zij hem noemt, leverde Louisa ook iets op. Zij verzoende zich met haar ouders, die haar als transgender jarenlang niet hadden geaccepteerd. Ook dat zien we in de nieuwe tv-reeks terug.

„Door het plotselinge overlijden, gaan we veel meer lange termijn-denken”, vertelt het koppel, wijzend op het campingavontuur. Louisa & Rowan: Op De Camping lag als ‘leuk tv-idee’ vermoedelijk al wat langer op de plank, maar vooruit.

Spoedcursus Frankrijk in Louisa & Rowan: Op De Camping

Gaat de tv-kijker vanavond met Louisa & Rowan: Op De Camping meteen mee naar Frankrijk? Allesbehalve. Hoewel de twee geen camping overnemen, maar eerst de fijne kneepjes van het vak leren van de Nederlandse eigenaren Bas, Manon, Janny en Niek, zien we vanavond vooral een spoedcursus Frankrijk. Maar niet voordat er ook een reanimatieles is gevolgd, want dat moet je op zo’n camping in de vingers hebben. „Verzuipen daar veel mensen?”, is de eerste vraag die Louisa tijdens de les stelt. En bedenken wat die O uit EHBO toch betekent… lastig, lastig.

Zo’n uitspraak van flapuit Louisa, dat is waar Louisa & Rowan: Op De Camping het eerlijk gezegd vooral van moet hebben. Zoals Chateau Meiland veelal draait om het gedrag en de gillende quotes van vader Martien. Bij een item met getrainde honden schrikt Louisa zich bijvoorbeeld het apezuur: „Ik dacht, daar gaat m’n kop van een halve ton.” Over de camping: „Hebben ze daar ook frikadellen?”



Frans leren, dat is wel een dingetje

Voice-over Cees Geel noemt Louisa & Rowan ‘s werelds meest geliefde transgenderkoppel en doet qua uitspraken lekker mee. Bij de reanimatiecursus stelt Geel bijvoorbeeld vast „dat de man die de les geeft zo te zien zelf al een paar keer is gereanimeerd”.

En oh ja, Frans leren, dat is ook een dingetje. „Van die taal kom je in de war”, stelt Louisa vast. ‘Bienvenue! Bonne journéé‘ weet zij echter wel te vertalen: „Bonnie St. Claire gaat op tournee.” Van het Nederlands naar het Frans lukt ook picobello: „Een eend? Dat is in het Frans une kanarie.” Met canard zit ze er nog behoorlijk dichtbij, zullen we maar zeggen. Tot slot moeten Louisa & Rowan zich nog de Franse keuken eigen maken. Dat gebeurt met welgeteld één bezoek aan een Frans restaurant waar geen enkele andere klant zit. Louisa & Rowan kennen eigenlijk alleen een croissant een een stokbrood, maar wat er nu toch op tafel belandt… „Kattenvoer”, vindt de doorgaans veel rustigere Rowan, als hij naar een voorgerechtje kijkt. „Gewoon slikken”, vindt Louisa, „daar was je vroeger ook niet vies van.”

Louisa & Rowan eindelijk in Frankrijk

De kijker van aflevering 1 moet minstens 40 minuten wachten tot Louisa & Rowan eindelijk door Frankrijk rijden. Op de achterbank zien we Louisa’s nicht Johanna, ook al zo’n mooi type. Al die kabels langs de wegen „zijn vast het Franse internet”. Johanna vindt dat al die Fransen „wel erg ver uit elkaar wonen”. Klopt, niks geen Chanel en Dior, beaamt Louisa. Dan met haar typisch Limburgse ‘g’: „Wat een gehug.”

Als je alle quotes in één minuut achter elkaar zet, lijkt Louisa & Rowan: Op De Camping heel wat. Nou, dat valt wel mee. Je kunt het programma best leuk vinden en lachen om sommige uitspraken, maar ook missen als kiespijn. We geven het best sympathieke stel nog even het voordeel van de twijfel, want wie weet wordt het op die camping nog wat.

📺 Blik op de Buis Blik op de Buis is Metro‘s televisie-rubriek. Daarin worden door Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s besproken. Zowel titels van reguliere omroepen als die van streamingdiensten komen aan bod.

Ho, wacht, nieuws…

Voor we afsluiten, Louisa Janssen kwam gisteren met – voor haar – groot nieuws. Zij wil Nederland best wel graag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2024 in Zweden. Via Instagram riep zij op om voor haar een goed liedje te schrijven. Hier moeten we even een stokje voor steken. Of beter: een joekel van een balk. Dat hele Songfestival levert al zoveel discussie op, laten we er in hemelsnaam een knaller van een artiest naartoe sturen. En niet meer zo afgaan als in Rotterdam en Liverpool (met een goeie S10 tussendoor). Louisa en haar Rowan wensen we veel meer succes met een drukke camping, al ziet de tv-kijker ongetwijfeld veel liever die catastrophe.

Aantal blikken uit 5: 2

Noot: wordt meteen 3 als het Songfestival-idee in de koelkast of nog verder weg in het vriesvak verdwijnt.

Louisa & Rowan: Op De Camping is vanaf vanavond, donderdag 17 augustus, wekelijks om 20.30 uur op TLC te zien. Vanaf dat moment kun je ook vooruitkijken op discovery+.

Denk jij weleens aan zelfmoord? Bel dan gratis met 113 of chat met 113.nl. Dit mag anoniem.

