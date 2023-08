Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet op kamers door kamertekort? Dat heeft gevolgen voor je ontwikkeling

Het langer bij je ouders wonen, kan grote gevolgen hebben voor je ontwikkeling, zegt pedagoog Marina van der Wal in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Deze week starten de introductieweken op in veel studentensteden, maar op kamers gaan in de stad waar je studeert, is lang niet altijd een een-tweetje.

Met een tekort van 25.000 studentenkamers, blijven steeds meer jongeren langer bij hun ouders plakken.

Vorig jaar kwam het kabinet met het plan de komende acht jaar 60.000 studentenwoningen uit de grond te stampen. Daarvan zijn inmiddels voor ruim een derde plannen gemaakt zijn en voor het merendeel bouwlocaties gevonden, zegt Ardin Mourik, regisseur van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting tegen het ANP.

Maar de tekorten zijn nog altijd schreeuwend, met als gevolg dat veel studenten bij hun ouders blijven wonen. Volgens Marina van der Wal is het van groot belang dat studenten tijdens hun studietijd het huis uit gaan. Op die leeftijd op kamers gaan biedt een laagdrempelige kennismaking met het op jezelf wonen, stelt ze.

Eigen verantwoordelijkheid

„Het is heel belangrijk dat je op een gegeven moment het huis uit gaat. Dat je spelenderwijs en in een betrekkelijk veilige omgeving kunt gaan uitzoeken hoe het is om te wonen zonder paps en mams en te wonen met andere mensen dan je eigen gezinsleden. Hoe is het om zelf verantwoordelijk te zijn voor huur?” Belangrijke oefeningen voor het ‘volwassen werk’ noemt ze dat.

Niet alleen studerende jongeren blijven langer thuis wonen. Ook werkende jongeren zitten (veelal noodgedwongen) langer bij hun ouders thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. De gevolgen daarvan zijn groot zegt, Van der Wal. „Dit gaat een generatie opleveren die gewend is dat ze bediend worden. Als ouders heb je toch nog altijd de neiging om dat wasje te draaien, om dat potje te koken.”



Dat, terwijl het brein in deze levensfase juist gevoelig is om te leren rekening houden met anderen, legt Van der Wal uit. „Dat moet je dan allemaal op een iets minder natuurlijke manier leren. Als je bijvoorbeeld in een relatie zit, of een gezin hebt, als de consequenties van het spelen en van het af en toe mislukken veel en veel groter zijn als in deze tijd.”

Zelfstandiger door op kamers te gaan

Hoewel hospita’s gezien worden als oplossing voor het huisvestingsprobleem, ziet Van der Wal daar ook nadelen in. Volgens haar wordt het maken van zelfstandige keuzes zo nog niet voldoende bevorderd, ten opzichte van wonen in een huis met leeftijdsgenoten. „Maar als de keuze is niet uit huis of bij een hospita wonen, dan zeg ik: ga bij een hospita wonen, want het is wel een eerste stap naar buiten.”