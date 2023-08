Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Jennifer: ‘Ik zit in de ziektewet, maar werk op festivals’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Jennifer, die sinds kort in de ziektewet zit, nadat zij overspannen raakte.

Beroep: zit in de ziektewet

Bruto inkomen: 1920 euro vanuit de ziektewet, 650 euro vanuit de Wijkraad Rotterdam, 155 euro zorgtoeslag en variërende inkomsten uit de evenementenbranche

Woonsituatie: samenwonend met partner en huisgenoot in huurhuis

De Spaarrekening van Jennifer

Wat staat er op je spaarrekening?

„Momenteel sta ik zo’n 2000 euro in de min.

Mijn vriend en ik gooien eigenlijk alle inkomsten op een hoop. Maar afgelopen tijd hebben we behoorlijk veel onverwachte kosten moeten ophoesten. De auto heeft veel geld gekost en we hebben ook nog wel reisjes gemaakt, wat we achteraf misschien beter niet hadden kunnen doen.

Vroeger had ik nog wel wat spaargeld, maar tijdens de relatie met mijn ex is dat eigenlijk allemaal op gegaan.”

Hoe voel je je bij deze situatie?

„Het is rot om schulden te hebben. Eerst hadden we trouwens nog meer schulden, dus het is fijn dat het wat minder wordt. Die 2000 euro schuld is nog redelijk te overzien. Maar het liefst zou ik die min wel wegwerken.

Die 2000 euro schuld is nog redelijk te overzien.

We hebben een bepaalde levensstandaard, maar eigenlijk zouden we nu de uitgaven echt moeten inperken. Als er dan een keer extra geld binnenkomt, moeten we dat niet direct uitgeven. Maar goed, de situatie is nu eenmaal zoals ‘ie is. Ik zit sinds drie maanden in de ziektewet. Ik werkte als assistent bedrijfsleider in een kringloopwinkel, maar ik raakte overspannen door de gang van zaken daar. Nu werk ik af en toe op festivals om bij te verdienen.”

Zijn er plannen om geld te besparen?

„De auto hebben we nu weggedaan. Maar eigenlijk is daar nu wel een nog duurdere auto voor in de plaats gekomen. We konden namelijk het leasecontract van mijn ouders overnemen. Dat kost 330 euro per maand, waar de brandstofkosten dan nog bijkomen.

Daarnaast hebben we onlangs beseft dat er heel veel geld naar ons uiterlijk gaat. We gingen bijvoorbeeld elke week naar de zonnebank en ik heb de afgelopen twee maanden 500 euro aan de kapper uitgegeven. Dan liet ik nog elke week mijn nagels doen. Dat soort dingen, dat gaat niet meer.”

Vind je het lastig om geld te bezuinigen?

„Ik vind het niet per se lastig. En deze zomer maakt het eigenlijk ook allemaal nog even niet uit. Na de vakantie gaan we echt op de uitgaven letten. We zijn net op vakantie geweest, toen hebben we ook totaal niet op de kosten gelet. We hebben een tour gemaakt door Frankrijk, Italië en Zwitserland.

We hebben een tour gemaakt door Frankrijk, Italië en Zwitserland.

Aan het eind van de vakantie werd het te krap, dus toen heb ik geld geleend van mijn broer. Dat hebben we inmiddels wel weer terugbetaald. Geld van de bank lenen vind ik één ding, maar ik vind het niet oké om schulden te hebben bij mensen om me heen. Af en toe heb ik wel even stress om geld, maar het komt wel goed.”

Hoe pakken jullie het aan met de financiën?

„Alles wat we vrij kunnen uitgeven, gaat op één bank. Daar hebben we ook allebei een potje van 400 euro wat we persoonlijk kunnen uitgeven. Als mijn vriend uitgaat, kan hij dat van dat geld doen. Eerst voelde dat dan weleens gek als hij het gezamenlijke geld uitgaf. Daarom hebben we dat nu zo verdeeld. Eigenlijk willen we hier vanaf volgende maand mee beginnen.”

Die schuld bij de bank moeten we natuurlijk aflossen, maar voorlopig krijgen we nog helemaal geen oproepen om te betalen, of iets. We betalen wel rente over die schuld, ik geloof 13 euro per maand.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Thuisbezorgd is hier in huis heel gemakkelijk besteld. Als je dan achteraf terugkijkt en ziet dat je drie keer eten hebt besteld, dan besef je toch dat dat best veel geld is. Dat is een valkuil. Maar we wonen met z’n drieën en iedereen eet vaak op andere tijden. Dan heb ik vaak geen zin meer om te koken voor mezelf. En in drukke tijden is het makkelijk om toch even wat te bestellen.”

Wat is het financiële vooruitzicht?

„In september ga ik weer naar school. Ik ga starten met een managementopleiding waarbij ik kan leren en werken tegelijkertijd. Ik heb zin om mezelf weer verder te ontwikkelen, maar ik vind het ook wel spannend. Ik moet wel nog een baan vinden voordat ik start en dan ga ik naast de studie dus drie dagen werken. Gelukkig keert de basisbeurs terug, anders was het lastig geworden.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen, als dat zou kunnen?

„Geef geen geld uit dat je niet hebt. En wees voorzichtig met uitlenen aan vrienden. Ik heb dat in het verleden wel veel gedaan, maar inmiddels ben ik een stuk kieskeuriger aan wie ik geld leen. Zelf vind ik het rot om geld uit te geven terwijl anderen nog geld van mij krijgen, maar helaas staat niet iedereen er zo in.”

