Zó duur worden chocoladeletters en pepernoten

Het is hartje zomer, dus het lijkt nog wat vroeg om aan chocoladepepernoten en -letters te denken. Fabrikanten zijn er wel al druk mee bezig en vanaf die kant sijpelen verontrustende berichten door. Door de stijgende kosten van cacao en suiker zal je dit jaar een stuk dieper in de buidel moeten tasten voor het geliefde Sinterklaassnoepgoed. De prijs voor een kilozak chocoladepepernoten kan boven de 5 euro uitkomen.

Dat meldt de NOS.

Chocoladeletters 25 tot 30 procent duurder

Chocoladefabrikant Droste zegt tegen de omroep dat chocoladeletters dit jaar zo’n 10 à 15 procent duurder zullen zijn. Tel daar de prijsverhoging van vorig jaar bij op en dan hebben we het al snel over 25 tot 30 procent.

Vooral de torenhoge prijs van cacao is boosdoener. De cacaoprijzen zitten op de beurs in New York op het hoogste niveau in tien jaar tijd. Dit komt onder andere door de ongunstige weer- en oogstverwachtingen in de belangrijkste productiegebieden.

„Het is gewoon hard nodig”, zegt commercieel directeur Bernard Brummelaar over de prijsverhoging. „We betalen bijvoorbeeld 50 procent meer voor cacao, onze belangrijkste grondstof, en 25 procent meer voor suiker. Ook spelen hogere transport-, verpakkings-, loon- en energiekosten een rol.”

Rond de 5 euro voor een kilozak chocoladepepernoten

Oscar de Lange, directeur-eigenaar van pepernotenproducent Van Delft Biscuits, vermoedt dat chocoladepepernoten voor een consument dit jaar 20 procent duurder worden. Hierdoor zou de prijs van een kilozak rond een bedrag van 5 euro komen.

Toch denkt De Lange dat Nederlanders de zakken gewoon in hun winkelmandje gooien. Eerder dit jaar werd een kilozak paaseitjes voor boven de 5 euro verkocht. „Pasen en Sinterklaas zijn één keer per jaar hè. Er zit veel gevoel en emotie bij. Men ziet gewoon dat kruidnoten worden geassocieerd met gezelligheid en een nostalgisch, warm gevoel losmaken. Zo’n zak willen de mensen gewoon in huis hebben”, zei hij tegen de NOS.

