KNMI waarschuwt met code geel: stevige onweersbuien verwacht

Na een zomerse woensdag krijgen we vandaag en vrijdag te maken met regen-of onweersbuien over het land. Vooral vanavond kunnen er pittige onweersbuien voorbij komen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor een groot deel van het land.

Tover je regenpak maar tevoorschijn, want vanmiddag is er in het westen, midden en zuiden kans op stevige onweersbuien. Hierbij kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 70 km/uur, hagel en veel regen in korte tijd.

Na een paar heerlijke zomerse dagen slaat het weer aan het einde van vanmiddag om. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de westelijke kustprovincies volgen enkele buien met mogelijk onweer, meldt Weeronline. Voordat de buien losbarsten blijft het nog wel zomers warm met 25 tot 27 graden.

Windstoten tot 75 km/uur

In de middag trekken de regen-en onweersbuien over het land en de zwaarste buien gaan mogelijk gepaard met hagel, veel regen en windstoten tot 75 km/uur. In de loop van de avond en in de nacht naar morgen blijft vooral de zuidoostelijke helft gevoelig voor enkele stevige regen-of onweersbuien. Ook morgen is er nog kans op vorming van enkele onweersbuien. Morgen kan het nog lokaal warm worden in het zuidoosten. In het weekend laten we de zomerse temperaturen achter ons en wordt het tussen de 19 en 21 graden. Er zijn gelukkig veel droge dagdelen.

Hoe zit het met het weer in de rest van Europa?

Ook het noorden van Frankrijk en delen van Duitsland krijgen te maken met stevige onweersbuien. Het gebied waarin buien ontstaan trekt komende dagen richting het zuiden van Europa en tegelijk neemt de hitte af. Vooral in het zuiden van Spanje en in Griekenland blijft het droog en tropisch warm, maar de temperatuur gaat wel omlaag.

In het zuiden van Spanje is het regionaal 40 tot 44 graden en volgende week is het met 32 tot 37 graden minder heet.