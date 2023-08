Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomer is even lekker, maar het wordt al weer snel minder warm

We kunnen nu nog even genieten van een weertje dat een beetje op zomer lijkt, maar morgen en vrijdag komen onweersbuien voor die de warmte verdrijven. En de boel voor de liefhebbers van een lekkere zomer verpesten.

Op deze dagen is het dan ook broeierig warm met een hoge luchtvochtigheid. Na vrijdag is het een stuk minder warm, al was er van hitte natuurlijk helemaal geen sprake.

Nu nog even zomer met hoge temperaturen

Voordat we met een weersverandering te maken krijgen, kunnen we vandaag nog genieten van een prachtige zomerdag. Plaatselijk ging de dag mistig van start, maar al snel loste dit op en nu schijnt de zon op de meeste plaatsen flink. In het noorden komt naast zonneschijn ook bewolking voor, maar het blijft zo goed als droog.

Het wordt 23 graden op de stranden tot lokaal 28 graden in Limburg bij een zwakke tot matige westenwind. In het midden en oosten komt het kwik op 25 of 26 graden uit. De combinatie van niet al te veel wind, zon en hoge temperaturen maakt het lekker weer om naar een meertje of het strand te gaan. De zon is nog zeer krachtig: tussen 12.00 en 15.00 uur. Een onbeschermde huid kan vandaag nog steeds binnen 15 tot 30 minuten verbranden. Vakantiegangers in eigen land hebben het in elk geval nog prima naar de zin.

Weeromslag, wel broeierig warm

Morgen gaat nog vrij zonnig van start, meldt weerdienst Weeronline. maar al snel neemt de bewolking toe. In de loop van de middag en avond komt het in het zuiden en oosten tot enkele regen- en onweersbuien. Op grote schaal wordt zomers warm met 25 tot 28 graden, alleen op de Wadden is het met maximaal 23 graden minder warm.

Vrijdag vallen waarschijnlijk op meerdere plaatsen regen- en onweersbuien. De meeste buien zijn weggelegd voor het binnenland en vooral in het zuidoosten is wederom onweer mogelijk. De wind draait naar het westen- tot noordwestenwind, waardoor geleidelijk koelere lucht ons land binnenstroomt. Desondanks wordt het nog 21 tot 25 graden. Zowel morgen als vrijdag is de luchtvochtigheid hoog, waardoor het broeierig warm aanvoelt.

Licht wisselvallig en koeler

Komend weekend en volgende week waait de wind uit noordwestelijke richtingen en is het licht wisselvallig en een stuk minder warm met maxima tussen 19 en 22 graden. Deze middagwaarden zijn overigens heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld laat hierbij een mix van zon, wolken en enkele buien zien. Vooral wanneer de zon een tijdje schijnt is het direct heerlijk weer om eropuit te trekken.

