Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khadija Arib eist inzage in klachten over haar, krijgt veel steun: ‘Laat de onderste steen boven komen’

Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) eist inzage rond de klachten over haar. Arib wil alle relevante documenten hebben op basis waarvan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer bijna een jaar geleden heeft besloten een onderzoek te starten naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Arib.

Dat bevestigt ze na berichtgeving door de Volkskrant. Daarbij horen ook de „twee anonieme brieven die door Vera Bergkamp en oud-griffier Simone Roos zijn verzameld om dit onderzoek te legitimeren”, laat ze aan persbureau ANP weten.

Khadija Arib eist inzage

Bergkamp heeft Arib na de vorige Kamerverkiezingen als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd. In de uitzending van Zomergasten, waarin Theo Maassen Arib interviewde, was de oud-voorzitter fel over Bergkamp. In het tv-programma zei ze dat ze nog steeds niet weet waarvan ze precies wordt beschuldigd.

Arib uitte in de uitzending stevige kritiek op Bergkamp. „Als Kamervoorzitter heb je je te houden aan de regels en afspraken die er zijn, aan het reglement van orde en aan de grondwet. Zij heeft geen enkele bevoegdheid om een onderzoek te starten, laat staan of je redenen hebt om dat te doen, want dat weet ik allemaal niet. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat de beschuldigingen zijn. Of wie die anonieme brieven hebben geschreven. We zijn nu bijna een jaar verder en tot de dag van vandaag weet ik niet waar het over gaat”, zei ze tijdens het interview.

Op sociale media klinkt veel steun

Zo besloot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer in september vorig jaar een onderzoek in te stellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Op basis van anonieme brieven die daarover waren binnengekomen, is unaniem tot een onderzoek besloten. In de brieven zouden klachten staan over Arib waarin mensen melding maken van „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving”. Op sociale media klinkt veel steun voor Arib die om die reden inzage wil in de klachten aan haar adres.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

You go Arib!

Terecht dat je wil weten waar je beschuldigd van wordt. Overigens vind ik het gedrag NAAR Arib ook grensoverschrijdend.

Anonieme meldingen, geen inzage geven. Laf. Geen ander woord voor.#Arib https://t.co/fC9jgQ9ILI — Patricia (@Patrieeees) August 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

go Arib go https://t.co/Ap7sTOOdez — dick van vlooten (@Dick_diCuore) August 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laat dat kaartenhuis maar schudden…! #Arib — Dirk Doberman 🚜🇷🇺🇳🇱 (@DirkDoberman) August 8, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laat de onderste steen boven komen. Niet alleen voor mw. Arib maar ook om inzicht te krijgen hoe deze processen binnen ons hoogste politieke orgaan verlopen. https://t.co/u2Inn4TOJG — Marc Moolenaar 🇳🇱🇪🇺 (@Marc_Moolenaar) August 8, 2023

Advocatenduo onder de arm genomen

Echter is het niet duidelijk of Arib een termijn heeft gesteld waarop ze de documenten in handen wil hebben en welke stappen ze gaat ondernemen als er geen gehoor aan haar verzoek wordt gegeven. Arib laat zich bijstaan door de advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Recherchebureau Hoffmann voert het onderzoek uit.