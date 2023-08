Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om ‘ongepaste’ reactie Caroline van der Plas op vertrek Sjoerd Sjoerdsma: ‘Een trap na’

Aan de massale leegloop in politiek Den Haag komt maar geen einde. Vandaag maakte D66’er Sjoerd Sjoerdsma op X (voorheen Twitter) bekend dat hij na de verkiezingen in november niet meer terugkeert in de Tweede Kamer. Op hetzelfde medium is ophef ontstaan om de ‘ongepaste’ reactie op zijn vertrek van BBB-leidster Caroline van der Plas, die aangeeft hem „totaal niet te gaan missen”.

Onder andere Mark Rutte, Sigrid Kaag, Carola Schouten, Hugo de Jong, Sylvana Simons en Farid Azarkan behoren tot de lange lijst met afzwaaiers.

Sjoerdsma vertrekt na verkiezingen uit de Kamer

In een brief op X zegt Sjoerdsma dat hij optimistisch uit de Kamer vertrekt, hoewel hij beseft dat „onze democratie niet onkwetsbaar is”. „Ik vertrek ook ómdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben”, zegt de D66-politicus. „Dat blijf ik graag en daarom is het voor mij tijd voor wat anders.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het was een grote eer om de afgelopen elf jaar namens D66 Kamerlid te zijn, maar ik zal mij niet opnieuw kandideren. Mijn brief: pic.twitter.com/ekQ2K2XkLb — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) August 7, 2023

Sjoerdsma was sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met buitenlandse zaken. Het Kamerlid was vaak uitgesproken tegen landen als China en Rusland. Hij diende een motie in om de behandeling van Oeigoerse minderheid als genocide te bestempelen, waarna China sancties tegen Sjoerdsma instelde. Ook kwam hij op een zwarte lijst van Rusland terecht, waarschijnlijk door zijn kritiek op het land vanwege MH-17 en zijn werk aan een wet tegen schenders van mensenrechten.

Sjoerdsma was campagneleider tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen haalde de partij, met Sigrid Kaag als lijsttrekker, het beste resultaat ooit met 24 zetels. Tijdens de formatie daarna raakte Sjoerdsma in opspraak, nadat hij een roddel over verkenner Johan Remkes had verspreid met D66-persvoorlichters. Volgens hen had Remkes tijdens formatiegesprekken te veel gedronken. Na zware kritiek maakte Kaag excuses.

De D66’er clashte vaak ook met partijen uit de uiterst rechtse flank. In 2021 wierp FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem tijdens een coronadebat toe: „Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” In zijn afscheidsbrief noemt Sjoerdsma „de antidemocratische rechtsextremisten het betonrot in ons democratische fundament”.

Ophef om reactie Caroline van der Plas

„Ik zal eerlijk zijn: ik zal Sjoerd als Kamerlid totaal niet missen”, reageert de BBB-voorvrouw op de aankondiging van Sjoerdsma. „Had niks met hem als Kamerlid en niks met zijn vingerwijzende ‘moral high horse-politiek’. Als persoon wens ik hem en zijn gezin het allerbeste en veel geluk in hun verdere toekomst!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zal eerlijk zijn: Ik zal Sjoerd als Kamerlid totaal niet missen. Had niks met hem als Kamerlid en niks met zijn vingerwijzende “moral high horse-politiek”. Als persoon wens ik hem en zijn gezin het allerbeste en veel geluk in hun verdere toekomst! https://t.co/TfjWkSO6so — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 7, 2023

Een reactie die door velen als ‘niet chique’ wordt bestempeld. „Ik zal ook eerlijk zijn: zo’n rancuneuze reactie op een bevlogen afscheidsbrief van een idealist is tekenend voor het schamele gedachtegoed van mevrouw Van der Plas en daarmee het politieke failliet van haar beweging.” Een ander: „In plaats van gewoon een afscheid te nemen of zelfs niets te zeggen vindt Van der Plas het nodig om eerst nog een trap na te geven. Zoals uit de reactie onder haar post al blijkt roept dit alleen maar heftigere reacties op. Totaal ongepast en onnodig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caroline "Laten we elkaar niet kapot maken" van der Plas geeft nog een trap na. Niet chique pic.twitter.com/2UtRH2Ul6P — Michonnet (@Michonnet) August 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caroline van der Plas vertegenwoordigt die typisch Nederlandse afkeer voor gemoraliseer die past bij de ethisch afgestompte samenleving die we zijn. Daarom is ze ook zo populair. pic.twitter.com/VH8QuXmLGv — Nadim Mansour (@Nadim_Mansour_) August 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Caroline van der Plas laat zich weer eens kennenn. Zei ze een paar weken geleden nog dat politici minder op de man moeten spelen, kan ze de verleiding toch niet weerstaan om dat nu met D66-er Sjoerd #Sjoerdsma tóch te doen; mede omdat ze weet dat haar aanhang dat geweldig vindt. pic.twitter.com/HGBGNq3tOt — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) August 7, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.