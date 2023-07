Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tweeverdieners vinden ongelijk inkomen vaak geen probleem

In Nederland is er nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt opnieuw dat werkende vrouwen die een relatie hebben met een andere werkende, gemiddeld een kleiner deel van het gezamenlijke inkomen binnenbrengen. Echter, de meeste tweeverdieners vinden dit geen probleem, zo ziet het statistiekbureau.

Bij tweeverdieners verdient de man gemiddeld 62 procent van het totaal inkomen, terwijl de vrouw voor 37 procent van het inkomen zorgt.

Tweeverdieners, voltijd en deeltijd

Er meer dan 2,4 miljoen tweeverdieners in Nederland. In de meeste gevallen werkt de ene partner voltijds (doorgaans de man), terwijl de andere partner in deeltijd werkt (minder dan 35 uur per week). In de leeftijdsgroep tot 45 jaar dragen vrouwen zonder kinderen relatief het meeste bij, namelijk 44 procent. De man zorgt in diezelfde levensfase voor 55 procent van het inkomen, blijkt uit de cijfers van CBS.

Van de mannen die samen met hun partner werken, verdienen vaders gemiddeld het hoogste inkomen. Vrouwen met kinderen besteden vaker meer tijd aan de zorg voor hun kinderen en andere zorgtaken. Als het huishoudensinkomen niet meer genoeg zou zijn om van te leven, zou bijna twee derde van de vrouwen met een deeltijdbaan meer willen gaan werken.

Een meerderheid van zowel de mannelijke én vrouwelijke tweeverdieners was in 2021 wel financieel onafhankelijk. Werkende vrouwen in een relatie verdienden gemiddeld 1,4 keer het minimumloon (1540 euro netto). Mannen verdienden ruim 2,1 keer het minimumloon. Voor 72 procent van de vrouwelijke tweeverdieners is deze financiële onafhankelijkheid erg belangrijk.

Paar uur extra

Voor het demissionaire kabinet is het belangrijk dat meer vrouwen gaan werken. En dat hoeft niet direct een volledige werkweek, maar een paar uur extra kan de arbeidsmarkt ook al helpen. „Als genoeg mensen een paar uur per week extra gaan werken, helpt dat om Nederland open te houden”, stelde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) begin dit jaar in een interview met het Parool. „Ik denk dat de grote discussie zit in de vraag of mensen twee, drie, vier uur méér aan het werk willen.”