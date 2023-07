Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden illegale afslankpillen met harddrugs gevonden: ‘Kans op hersenbloeding of hartstilstand’

Ruim 8000 illegale afslankpillen zijn vorige week in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op verschillende plekken in Nederland. De pillen, die onder meer verkocht werden onder de naam Lomax, bevatten de harddrug amfetamine. Beter bekend als speed.

Volgens de NVWA kunnen gebruikers van de afslankpillen last krijgen van hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. In ernstige gevallen kunnen de pillen zelfs leiden tot een hersenbloeding of hartstilstand.



Illegale handel in afslankpillen

In een bedrijfspand in de regio Haarlem trof de NVWA zo’n 4500 illegale afslankpillen aan. Ook stonden daar 27 pakketjes met pillen klaar om te worden verzonden. „Het lijkt er sterk op dat die persoon zelf aan de keukentafels wat poeders door elkaar mixt en daar die capsules mee vult”, zegt Lex Benden van de NVWA tegen het AD. „Je hebt geen idee welke troep je koopt, het is onhygiënisch en gevaarlijk.”

De NVWA verdenkt de eigenaar van het bedrijfspand van grootschalige handel in illegale afslankpillen. In zijn woning werd 20.000 euro aan contant geld gevonden en er is beslag gelegd op zijn bankrekeningen, maar de man is niet aangehouden. Het onderzoek naar hem loopt nog, zegt een woordvoerder van de NVWA.

Ook in Rotterdam was het raak: daar troffen rechercheurs bij doorzoekingen van een bedrijfspand, twee woningen, een garagebox en drie auto’s ruim 1800 Iomax-capsules en een hoeveelheid anabolen aan. Ook hier nam de toezichthouder 20.000 euro aan contant geld in beslag. Twee mensen zijn aangehouden, maar inmiddels weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Ernstige bijwerkingen

De in beslag genomen afslankpillen, die ook wel bekend staan als ‘fatburners’, waren te koop via sociale media en online websites. De pillen zijn verboden in Nederland vanwege de ernstige bijwerkingen. „Als dit echt goede pillen waren geweest en ze waren veilig geweest, dan hadden ze in elke drogisterij gelegen”, benadrukt de NVWA.

Maar veilig zijn ze echt niet. Zowel in 2021 als 2022 is er bij het bijwerkingencentrum Lareb een melding gedaan na het gebruik van de pillen. In beide gevallen ging het om een vrouw die een hersenbloeding had gekregen nadat ze de pillen had geslikt.