Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spaarplan maken voor het gezin: met deze aanpak moet het lukken

Een spaarplan opstellen is een verstandige stap voor ieder individu (en elk gezin). Het stelt je namelijk in staat om financiële doelen te bereiken, onverwachte uitgaven op te kunnen vangen en een solide financiële basis voor de toekomst te kunnen leggen.

In dit artikel worden de belangrijkste dingen om te doen besproken, zodat je een effectief spaarplan voor jouw gezin kunt opstellen. Met een goed doordacht spaarplan kun je niet alleen geld besparen, maar ook een gezonde financiële basis creëren. En dat is voor iedereen een fijn idee!

Stel duidelijke doelen

Voordat je een spaarplan kunt maken, is het belangrijk om duidelijke doelen te stellen. Denk na over waarvoor er precies moet worden gespaard. Zijn er bijvoorbeeld grootste vakantieplannen, willen jullie sparen voor de studie van de kinderen, of staat er een toekomstige grote verbouwing op de planning? Door specifieke doelen te stellen, kun je jouw spaarplan gerichter vormgeven en blijf je gemotiveerd om te blijven sparen. Op deze website kun je meer lezen over sparen an sich. Er zijn namelijk verschillende spaarvormen, waar je je wellicht wel eventjes in wilt verdiepen.

Analyseer je inkomsten en uitgaven

Om te bepalen hoeveel je kunt sparen, moet je een duidelijk beeld hebben van je inkomsten en uitgaven. Maak een overzicht van alle inkomstenbronnen van het gezin en breng de maandelijkse uitgaven in kaart. Kijk goed of er op sommige zaken kan worden bespaard, door naar het uitgavenpatroon te kijken. Welke uitgaven zijn noodzakelijk zijn en welke kunnen worden verminderd? Veel bankapps bieden tegenwoordig tools om snel inzicht in deze zaken te krijgen. Maak hier zeker weten gebruik van!

Op basis van deze analyse kun je beginnen met het op stellen van een budget. Dit is namelijk essentieel om je uitgaven onder controle te krijgen en ervoor te zorgen dat je elke maand geld kunt sparen. Zet alle bedragen die je uitgeeft onder verschillende uitgavencategorieën, zoals huur, boodschappen, abonnementen, sport en vrijetijdsactiviteiten. Vergeet niet om een aparte categorie voor spaargeld op te nemen, dit is tenslotte waarvoor je het allemaal doet nietwaar?

Tijdlijn en regelmatige evaluatie

Denk goed na over de tijdlijn die je wilt volgen, voor het bereiken van je spaardoel. Dit kan bijvoorbeeld over een periode van één jaar, vijf jaar, of zelfs langer zijn, afhankelijk van je doel. Het stellen van een specifieke deadline helpt je om een concreet plan te maken en je motivatie hoog te houden. Verdeel het benodigde bedrag over de gewenste tijdlijn om te bepalen hoeveel je maandelijks moet sparen.

Regelmatig jouw spaarplan evalueren en het eventueel aanpassen ervan is essentieel. Een goed moment om je plan te herzien, is bijvoorbeeld na je belastingaangifte, wanneer je weer een up to date en compleet overzicht hebt van je financiën.

Automatiseer je spaarproces

Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je consistent spaart, is door het proces te automatiseren. Een spaarrekening online openen is zo gedaan, dus dat is de eerste stap. Stel vervolgens een automatische overschrijving in van je betaalrekening naar je spaarrekening, voor bijvoorbeeld dagen dat je salaris binnenkomt. Op deze manier wordt het spaargeld direct weggezet voordat je überhaupt de verleiding kan krijgen om het ergens anders aan uit te geven. Je hebt er dan verder helemaal geen omkijken meer naar.

Maak sparen leuk voor het hele gezin

Betrek ook zeker de kinderen bij het spaarproces om hen bewust te maken van het belang van sparen. Moedig ze aan om hun eigen spaardoelen te bedenken en beloon ze wanneer ze deze ook daadwerkelijk hebben bereikt. Creëer een spaarpotje voor speciale gezinsdoelen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe spelcomputer, of een dagje naar een pretpark. Door het spaarproces leuk en interactief te maken, ontwikkelen jouw kinderen gezonde financiële gewoonten, welke ze meenemen de toekomst in.