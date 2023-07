Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) vertelt over valse beschuldigingen en haalt uit naar media: ‘Leven was een hel’

Drie jaar geleden raakte GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht in opspraak. Ze zou banden hebben met de Moslim Broederschap. Afgelopen vrijdag kwam NRC met een stuk dat een ander daglicht werpt op de kwestie. Bouchallikht werd volgens de krant slachtoffer van een slinkse lastercampagne tegen moslims, op touw gezet door de Verenigde Arabische Emiraten.

Bouchallikht reageert dat ze het fijn vindt dat de waarheid boven tafel is, maar dat alle haat diepe sporen heeft nagelaten. Ze deelt haar trieste verhaal in een video op Twitter.

Kauthar Bouchallikht blikt terug op roerige periode

„Mijn leven was echt een hel”, begint ze. „Drie jaar geleden werd ik kapotgemaakt, ook door de media. Keer op keer moest ik bewijzen wat ik allang wist: ik ben gewoon onschuldig. Afgelopen vrijdag stond het eindelijk goed opgeschreven in de krant en is er onderzocht wat er destijds is gebeurd.”

Ze legt uit hoe de vork in de steel zit. „Twee landen hebben ruzie, dus huurde een van hen een Zwitsers bedrijf in. Dat Zwitsers bedrijf is gespecialiseerd in dark PR. Wat dat eigenlijk gewoon is, is het verspreiden van fake news en leugens om daarmee mensen kapot te maken.”

‘Kreeg zoveel haat over me heen’

Bouchallikht hekelt de rol die de media heeft gespeeld. „Wat het allemaal nog erger maakte was dat ook de media en journalisten hierin meegingen. Columnisten, opiniemakers, maar ook serieuze kranten en gewoon de tv. Op Twitter ging het ook vaak helemaal los. Ik was zó vaak trending, ik kreeg zoveel haat over me heen.”

En dat waren volgens het Kamerlid niet alleen de zogenaamde usual suspects. „We hebben natuurlijk Wilders die meteen heel hoog van de toren ging blazen. Maar wat er ook gebeurde, is dat ik keiharde klappen kreeg van links. Ik zeg je eerlijk: dit was echt heel en heel en heel erg zwaar. Er is ook een reden dat ik niet over dit soort shit praat. Het is niet fijn om naar die plek terug te gaan.”

Ze is blij na drie jaar eindelijk de waarheid boven tafel is gekomen. „Dat lucht eerlijk gezegd wel op. Ik ben beschadigd, dat ook, maar ik ben ook echt ontzettend trots op wat we samen hebben bereikt. Uiteindelijk hebben we ze gewoon verslagen. Jullie hebben gewoon allemaal massaal op mij gestemd en door voorkeursstemmen ben ik de Tweede Kamer ingekomen. Ik voel nog steeds ontzettend veel support, veel liefde van jullie allemaal en dat waardeer ik echt ontzettend, want dit doen we samen.”