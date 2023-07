Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie begint, alle ogen op Schiphol: ‘We staan er nu echt wel goed voor’

Voor het midden van Nederland begint vandaag de zomervakantie en dan kijken we toch meteen met een schuin oog naar (de drukte op) Schiphol. Vroeg op de dag kwamen er al veel vakantiegangers naar onze nationale luchthaven. Bij de incheckbalies staan rijen, maar het loopt goed door. Wel neemt het aantal reizigers op de luchthaven gestaag toe.

Schiphol houdt vanwege de zomervakantie rekening met drukte. Het weekend zijn de ‘piekdagen’, waarop het gemiddelde aantal vertrekkende reizigers kan oplopen tot ruim boven de 77.000 per dag. Reizigers is gevraagd zich goed voor te bereiden op de vlucht, bijvoorbeeld door op de hoogte te zijn van inchecktijden en de verwachte drukte bij de beveiligingscontrole. Voor de beveiliging kunnen zij gratis een tijdslot reserveren. Eerder werd bekendgemaakt dat je voor een vroege vlucht je je bagage al de avond tevoren kunt afgeven.

Duizend nieuwe beveiligers op Schiphol

Operationeel directeur van Schiphol Patricia Vitalis gaf eerder deze week aan vertrouwen te hebben in het komende zomerseizoen. Volgens haar staat Schiphol „er nu echt wel goed voor”. Vorig jaar ontstonden lange rijen in de vertrekhal, onder meer door een tekort aan beveiligers. Sindsdien heeft de luchthaven zo’n duizend nieuwe beveiligers aangetrokken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met de zomervakantie die voor de deur staat kijken we ernaar uit om iedereen die gaat vliegen te mogen ontvangen op de luchthaven. We hebben de zomervakantie in cijfers samengevat én geven reizigers tips voor een soepel begin van hun reis.https://t.co/4iROVaGmlL pic.twitter.com/aCH7Ev32Nn — Schiphol (@Schiphol) July 4, 2023

Poly heeft z’n nasleep

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers ook rekening moeten houden met extra drukte door de nasleep van storm Poly. Door zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, regen en slecht zicht, konden vliegtuigen woensdag een tijdlang nauwelijks landen of vertrekken. Daardoor vielen ruim vierhonderd vluchten uit op de luchthaven. Daardoor moesten luchtvaartmaatschappijen deze voor gedupeerde passagiers omboeken.

Vorig jaar moest Schiphol nog noodgedwongen het aantal vertrekkende reizigers inperken. Dat kwam onder andere door een tekort aan beveiligers, waardoor lange rijen in de vertrekhal ontstonden. Tijdens de afgelopen meivakantie konden negen op de tien reizigers binnen vijf tot tien minuten door de beveiligingscontrole. Dat kwam door het nieuw aangetrokken personeel.

Hoe gaat het op andere vliegvelden dan Schiphol?

Ook Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde hebben aangegeven klaar te zijn voor de zomerdrukte. Zij verwachten geen problemen. Ook zeggen zij genoeg personeel te hebben ingeroosterd om de vakantieperiode aan te kunnen.

Eindhoven Airport rekent in juli gemiddeld op zo’n 63 vertrekkende en 63 inkomende vluchten per dag. Bij elkaar opgeteld denkt de tweede luchthaven van Nederland deze maand ruim 651.000 reizigers over de vloer te krijgen. Dat is meer dan in juni toen Eindhoven Airport nog iets minder dan 634.000 passagiers telde. De zomervakantie begint voor de regio zuid, waar Eindhoven ligt, op 14 juli. Ook Eindhoven Airport raadt vertrekkende passagiers aan om vooraf een gratis tijdslot te reserveren voor de beveiliging.

Hier kun je de actuele situatie over drukte op Schiphol bekijken voor je vertrekt.