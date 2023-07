Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol is klaar met Peter Gillis op de buis: ‘Als Talpa een moreel kompas heeft, sturen ze hem weg’

Het 61-jarige Massa is Kassa-gezicht Peter Gillis heeft nogal wat rechtszaken aan zijn broek hangen, maar dat weerhoudt Talpa er niet van om samen met hem opnames te maken voor een nieuw seizoen van de realitysoap. Özcan ‘Eus’ Akyol heeft er in talkshow De Oranjezomer, van Hélène Hendriks op SBS6, geen goed woord voor over.

De lijst met controverses rondom Gillis is lang. Zo wordt Gillis door het Openbaar Ministerie verdacht van het mishandelen van zijn ex-partner Nicol Kremers. Het OM liet gisteren weten dat de ondernemer ook wordt verdacht van belastingfraude. Deze verdenking komt voort uit een vier jaar lopend onderzoek waar onder meer de FIOD, de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie aan meewerkten. Eerder werd Gillis bestraft voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten en kreeg hij onlangs nog van de rechter op zijn kop voor het bouwen een illegale villa (die mag – moet – hij dan ook weer afbreken).

De vakantieparkenondernemer vertelde gisteravond in RTL Boulevard dat er een nieuw seizoen van zijn realitysoap wordt gedraaid. Er zouden volgende week onder meer opnames in Italië plaatsvinden. Talpa heeft bevestigd dat er opnames worden gemaakt voor een nieuw seizoen van Massa is Kassa. Het bedrijf benadrukt dat dit geen garantie is voor een nieuw seizoen. „Pas na de uitspraak van de rechter nemen we een beslissing over een mogelijk vervolg van de serie”, meldt een woordvoerder. Het is niet duidelijk of Talpa hiermee op een uitspraak in de mishandelingszaak of de verdenking van belastingfraude doelt.

Özcan Akyol over Peter Gillis in De Oranjezomer

Er klinkt steeds meer onbegrip over het feit dat Gillis nog steeds op de buis te zien is, en dat dat dus wellicht voorlopig zo blijft. Ook Akyol snapt daar niets van. „Als Talpa een moreel kompas heeft, dan zou ik hem wegsturen. Het lijkt me wel klaar, toch?”, vindt de journalist. „Hij is nog niet veroordeeld, hè?”, pareert gastvrouw Hélène Hendriks. Akyol: „Nee, maar ik heb wel het vermoeden dat hij veroordeeld gaat wórden. Ook als je kijkt naar hoe hij met die ex is omgegaan en wat die allemaal vertelt.”

Definitief cancelen hoeft misschien nog niet, maar wat Akyol betreft wordt het sowieso ‘even geparkeerd’. „Ik heb vandaag begrepen dat er opnames worden gemaakt voor het geval dat hij misschien toch nog een brave jongen blijkt te zijn.” Hendriks kaatst weer terug: „Die kun je weggooien, hè?”

Zelfreflectie? ‘Handdoek’

Akyol vindt dat als Gillis over zelfreflectie beschikt, hij zelf de handdoek in de ring gooit. „Maar hij wil graag op tv geloof ik. Hebben wij geen last van hè?”, grapt hij. „Nee, daar hebben wij totaal geen last van”, beaamt ook Hendriks met gevoel voor sarcasme.

Een andere talkshowgast, Pieter Cobelens, mengt zich in het gesprek. Hij werd eerder in de uitzending al dollend door medegast en scheidsrechter Bas Nijhuis qua uiterlijk met Gillis vergeleken. „Ik vind het een rare serie en het is belachelijk dat hij nooit met mij vergeleken wordt, maar andersom, terwijl hij jonger is dan ik.” Van de vergelijking moet hij niets hebben. „Die man zit vijfduizend lichtjaren bij mij vandaan.”

Tot slot legt Akyol nog even uit wat hij precies bedoelt met een moreel kompas. „Dat je bij Talpa normen en waarden hebt en zegt: ‘Dit past niet bij ons bedrijf, dit is niet waar wij voor staan en daarom stoppen wij ermee’.”

