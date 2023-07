Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Discussie over Poly en klimaat in De Oranjezomer net als op sociale media: ‘Klimaatwappie’

Storm Poly, het klimaat én Frans Timmermans: talkshows konden er gisteravond niet omheen. Zo ook De Oranjezomer van Hélène Hendriks op SBS6 niet. Het gesprek dat over het klimaat ging, mondde uit in een soort kleine puinhoop met twee partijen recht tegenover elkaar. Alsof je naar Twitter zat te kijken.

Na een wat stroeve start en kritiek („we missen Marcel van Roosmalen!“) begint De Oranjezomer als tijdelijke opvolger van Vandaag Inside en Marcel & Gijs op stoom te komen. Gisteren was het zelfs de beste bekeken talkshow, De Avondetappe daargelaten, gisteravond met bijna 600.000 kijkers niet. Maar stomen deed het. Met dank aan Chris Woerts en Ben van der Burg.

Timmermans in De Oranjezomer uitgemaakt voor hork

Marketingdeskundige Woerts, ook in Vandaag Inside vaak te gast om nieuwtjes te vertellen die regelmatig niet uitkomen, wilde namelijk wat kwijt over storm Poly, het dodelijke slachtoffer in Haarlem en de reactie van Eurocommissaris Frans Timmermans daarop. De man, ook wel klimaatpaus genoemd, was er gisteren snel bij om te verklaren dat ‘de hardste zomerstorm ooit’ door de klimaatverandering kwam. Op sociale media ging men los, zo ook Chris Woerts. De mening van oud-topschaatser Ben van der Burg, die in talkshows tegenwoordig met zijn aanstekelijke enthousiasme over nieuwste snufjes mag vertellen, stond lijnrecht tegenover hem.

Chris Woerts aan de bar in De Oranjezomer: „Dan zie ik die meneer Timmermans op zo’n persconferentie de dode in Haarlem betreuren, maar ook zeggen dat het ligt aan de klimaatverandering. Dan denk ik: wat ben je toch een onbeschofte hork. Er is net iemand overleden en dat dan gelijk koppelen aan je doelstellingen van het klimaat en toestanden. Dan denk ik: onbeschaafde man. Ik vond het echt verschrikkelijk dat ie dat weer zei. Er wordt al zoveel geld in het klimaat gestopt.”

Nulkommanulnulnul-vier-zesendertigste

Woerts gaat lekker verder: „Er zijn al zoveel problemen. Het gaat om nulkommanulnulnul-vier-zesendertigste graad. Ik zou zeggen tegen minister Rob Jetten als ik bij de VVD zat, mijn partij: Stuur een brief naar Timmermans met ‘bel ons, we doen niks en we vullen die nulkommanulnulnul-vier-zesendertigste graad in, probleem opgelost.”

De Oranjezomer-gastvrouw Hélène Hendriks: „Maar Chris, er is wel wat…” Zij komt er niet tussen. Woerts weer: „Ik hoorde ook nog iemand zeggen, mevrouw Bikker geloof ik, in het Journaal… en die Jan Huppeldepup, van D66 ofzo, zo’n demagoog… (Paternotte, red.) die zijn heel blij als Nederland het voortouw…” Ben van der Burg zit ondertussen afkeurend en nee schuddend te zwaaien. De andere tafelgast, Khalid Kasem van de NPO 1-talkshow Khalid & Sophie, grijpt in.



‘In achttienhonderzoveel ook al’

Kasem: „Chris, er zijn twee dingen. Je hebt een punt over wat Timmermans zei vandaag, want dat was echt ongepast. Maar punt twee: je bagatelliseert natuurlijk wel het probleem van de klimaatverandering.” Woerts laat zich in de Oranjezomer nog even niet wegzetten: „Ben zei het eerder al. In 1990…” Van der Burg: „Kom ooooooop, man…” Woerts: „En ik heb ook nog een oud krantenbericht opgezocht, ik dacht uit achttienhonderdzoveel. Toen was het (de storm, red.) ook 120, 130 kilometer per uur.” Van der Burg: „Klimaatwappie, man.” Woerts: „Klimaatwappie? Ik ben gewoon nuchter.”

De weekgast, Özcan Akyol: „Chris, je hebt problemen met demagogen begrijp ik?” Woerts nog een keer: „Niet met demagogen, maar met mensen die feiten verdraaien. En met Paternotte die zegt dat we heel blij moeten zijn als we als Nederland vooraan lopen met klimaatverandering. Joh, los eerst even de toeslagenaffaire op, los eerst even Groningen op en ga de dan druk maken om nulkommanulnulnul-vier-zesendertigste graad.”

Eindelijk Ben van der Burg in De Oranjezomer

Ben van der Burg zit al een tijdje te wiebelen, maar eindelijk krijgt hij van talkshow-orakel Chris Woerts (die op sociale media zowel bijval als hoon kreeg) het woord. „Chris, als 99 procent van de klimaatwetenschappers stellen: ‘We moeten echt iets doen, er moet iets gebeuren’… Er is altijd 1 procent die een beetje raar is en die haal je dan aan dat het meevalt. Dat is gewoon niet zo handig.” Woerts: „Dat zeg ik niet, maar we moeten niet altijd de voorloper van alles willen zijn in zo’n klein landje.”

Nu raakt hij bij Van der Burg een teer punt. De oud-sporter met priemende vinger: „Dat moeten we wel.” Woerts: „Nee joh, ben je gek?” Van der Burg: „Ja, dat moet. Als je gelooft in ‘hé wij gaan voorop lopen met alle duurzame energie’, dan komen daar altijd weer nieuwe innovaties uit. Nieuwe ideeën en je hebt een doel. Ook als het nulpuntnulnudrie… dat doet er niet toe. Het gaat er om dat je gezamenlijk zegt ‘hé, worden klimaatneutraal als eerste in de wereld’. Dat is een mooi doel. Als je er alleen maar achteraan loopt, dat moet je niet doen. Je moet er gewoon de leiding in nemen.” Woerts: „Het moet betaalbaar blijven voor de gewone man.”

Khalid Kasem grijp opnieuw in: „Chris, heb je nog sportnieuws?” De man die daarover werkelijk verstand denkt te hebben, geeft binnen één tel (of nulkommanulnulnul) antwoord: „Justin Bijlow gaat definitief van Feyenoord naar Manchester United.” Toen waren de rapen op Twitter opnieuw gaar, vooral uit de omgeving van Rotterdam.