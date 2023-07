Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinetscrisis voer voor discussie in Op1: ‘Niet te geloven dat Rutte nu stoer gaat doen’

De kabinetsonderhandelingen over de asielmaatregelen zijn de afgelopen dagen het kookpunt genaderd en de toekomst van Rutte IV lijkt ineens flink onzeker. Dat was natuurlijk voer voor discussie aan de talkshowtafel van Op1.

Premier en VVD-leider Mark Rutte zette tijdens een overleg op woensdagavond de onderhandelingen op scherp, door te eisen dat er een quotum komt op het aantal gezinsleden dat oorlogsvluchtelingen naar Nederland mogen halen. Rutte zou over het maatregelenpakket willen stemmen in de ministerraad, mochten de vier coalitiepartijen er niet alsnog uitkomen. Daarmee lijkt hij de val van het kabinet een serieuze optie te vinden.

Het kabinet heeft gisteravond na urenlang overleg in crisissfeer nog geen akkoord bereikt over de aanpak van migratie. Rutte wilde niet uitweiden over het kabinetsoverleg of ingaan op mogelijke stappen die zijn gezet. Ook over de sfeer tussen de partijen houdt hij de kaken stijf op elkaar. „We zitten in een proces waarin we tot afspraken proberen te komen en dit is per definitie een stap”, zei hij na afloop. D66-leider Sigrid Kaag sprak na afloop van „goede gesprekken”, die nog niet tot een doorbraak hebben geleid. Vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie sprak ook van inhoudelijke gesprekken, maar wilde niet zeggen of ze positiever was gestemd dan woensdagavond.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag na de wekelijkse ministerraad verder over een pakket maatregelen om grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Dan moet de knoop worden doorgehakt, zo wil in ieder geval de VVD. De Kamer is vanaf vandaag met reces.

Op1 over kabinetscrisis

„Het kabinet staat aan de rand van de afgrond”, zegt politiek commentator Wouter de Winther in Op1. Volgens hem wordt er nog wel een ultieme poging gedaan om eruit te komen. Presentator Sven Kockelmann vraagt zich af of een van de partijen nog verder kan zonder gezichtsverlies te lijden. „Dat is het kwetsbare en de reden waarom ze al die maanden hun mond hebben gehouden”, legt De Winther uit. Volgens hem heeft Rutte 8,5 maand om de kwestie migratie heen gepraat. „Dat gaf al aan hoe gevoelig het lag. Daarom liep iedereen op zijn tenen en was de shock woensdagavond zo groot.”

De timing is volgens hem geen toeval. „De VVD staat er nu relatief het sterkste voor. Zij zien in dat als ze nu geen gas geven over het migratiedossier en je moet al die wetgeving nog met dit kabinet voor elkaar krijgen, er geen tijd meer voor is.”

Oud-staatssecretaris Mona Keizer is ook te gast in de talkshow. Zij haalt fel uit naar Rutte „Het is heel aanlokkelijk om in dit toneelstuk en wat daar gebeurt mee te gaan, maar het is eigenlijk niet geloven dat we hier nu staan. Terwijl dit al jaren speelt. Al jaren verdrinken er mensen op de Middellandse Zee. Al jaren zien we dat asielzoekerscentra vollopen. Nu zitten we vlak voor de vakantie en gaat Rutte stoer doen.” Keizer vindt dat Rutte al jaren geleden zijn positie in Brussel had moeten gebruiken. „Om iets te doen aan die kerstboom aan wet- en regelgeving, waardoor het zo aanlokkelijk is om in een bootje te stappen en naar Nederland te gaan.”

‘Moeten in actie komen’

Een andere tafelgast, Ferry van Wijnen (partijcommissie Asiel en Migratie VVD), wil dat Rutte voet bij stuk houdt. Hij is pas tevreden als er een ‘stevig’ akkoord komt. „Met maatregelen om de asielinstroom duidelijk naar beneden te brengen.” Niet alleen vindt hij dat gezinshereniging aan banden moet, liever ziet hij ook andere maatregelen om de touwtjes strakker aan te trekken.

„Ik ben raadslid in een gemeente in Nederland waar het water op dit moment aan de lippen staat. Zowel financieel als uitvoerend gaat het niet meer. In de groeigemeente waar ik woon, zit groep acht op de gang omdat de scholen te klein te zijn. Asielkinderen zijn hier niet bij gebaat. Als wij een humaan asielbeleid willen, zullen we moeten zorgen dat het behapbaar is.” Hij vindt het een kabinetscrisis absoluut waard. „Als we doormodderen, komen er sowieso niet. We moeten nu in actie komen.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.