Maak kans op 2 kaarten voor Guilty Pleasure Festival

Het festivalseizoen is goed onderweg, maar nog lang niet voorbij! Ook komend weekend staan er weer een paar op de planning, waaronder het Guilty Pleasure Festival. Het wordt ook nog eens geweldig weer, dus het ideale moment om een paar dansjes te wagen in de zon. Gelukkig voor jou maak je nu kans op twee kaarten voor dat festival!

Houd zondag 9 juli dus vrij en trommel een vriend(in), collega of familielid op.

Win kaarten voor Guilty Pleasure Festival

Guilty Pleasure festival is goed voor je ultieme dosis extravagantie en verleiding. Op 8 en 9 juli wordt het betoverende festivalterrein aan de Gaasperplas in Amsterdam overspoeld met Nederlandse en internationale supersterren die je meenemen op een nostalgische reis vol onweerstaanbare hits. Zaterdag 8 juli is al uitverkocht, maar voor zondag 9 juli maak je nog kans op kaarten.

Bij vijf stages vind je namen als Lou Bega (van Mambo nr. 5!), Bizzey, Jody Bernal, Def Rhymz, Ch!pz, Willie Wartaal en Chuckie. En goed nieuws: ook als je niet wint, kun je op dit festival dansen. Er zijn namelijk nog wat kaarten te koop voor zondag.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook naar het Guilty Pleasure Festival om daar te genieten van fijne muziek. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met woensdag 5 juli 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

